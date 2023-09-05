منصور السلطان



أخمد رجال الاطفاء مساء أول من أمس حريقا اندلع في عدد من السيارات المتوقفة في احدى الساحات الترابية بمنطقة السالمية دون حدوث اصابات.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر إطفائي لـ«الأنباء» ان بلاغا ورد مساء اول من امس لغرفة عمليات قوة الاطفاء يفيد باندلاع النيران في عدد من السيارات المتوقفة في ساحة ترابية بمنطقة السالمية، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز البدع الى موقع البلاغ، حيث تبين ان النار اندلعت بـ 6 سيارات متوقفة، وعلى الفور تم عزل السيارات وإخماد النيران خلال وقت قياسي قبل امتدادها الى السيارات الأخرى دون حدوث اصابات.



وأكد المصدر ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق ساهم بشكل كبير في تقليل نسبة الخسائر المادية وعدم امتداد النيران الى السيارات الاخرى.



وأوضح انه تم استدعاء فرقة خبراء الحرائق للتحقيق لمعرفة اسباب الحريق.