منصور السلطان



سيطر رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء على شاب «مقيم بصورة غير قانونية» انتحل صفة رجل أمن وبحوزته جهاز فلشر خاص برجال الأمن ومكبر صوت وآلة حادة «ساطور» خلال تواجده في منطقة تيماء.



رجال دوريات اسناد مديرية امن الجهراء وخلال تجولهم مساء اول من امس في منطقة تيماء صادف مرور سيارة ذات دفع رباعي اقدم قائدها على صعود الرصيف فور مشاهدته لدورية الشرطة، وبعد اللحاق به وضبطه حاول الهرب والتهجم على رجال الامن الذين استطاعوا السيطرة عليه وتكبيل يديه، وبعد الاستعلام عنه تبين أنه «مقيم بصورة غير قانونية» ، وبتفتيش سيارته عثر على فلشر خاص برجال الأمن وسلاح ابيض «ساطور» ومكبر صوت، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه ينتحل صفة رجل أمن.



وعليه، تمت إحالته والمضبوطات التي بحوزته الى المباحث الجنائية.