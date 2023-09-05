محمد الجلاهمة



لقي شاب «مقيم بصورة غير قانونية» مصرعه وأصيب صديقه بجروح وكسور خطيرة اثر انقلاب سيارتهما فجر أمس في بر السالمي. وكان بلاغ ورد فجر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع انقلاب سيارة دفع رفاعي في بر السالمي، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف والإطفاء لموقع البلاغ، حيث تبين أن السيارة بداخلها شخصان أحدهما متوفى والآخر مصاب بجروح وكسور، فتم نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الجهراء، حيث أدخل غرفة العناية المركزية، فيما تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية الذين رفعوا الجثة، وتبين أنها تعود لشاب مقيم بصورة غير قانونية.



وباشر رجال الأمن والمرور التحقيق لمعرفة أسباب الانقلاب.