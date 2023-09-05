وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك. جاء كالتالي:



غني عن البيان بأن توريد نصيب خزينة الدولة من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة يعد أحد روافدها المالية في تغذيتهـــا بالسيولة اللازمة لأداء مهامها، جنبا إلى جنب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية المحولة لها من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكوميـــة، فضلا عن عوائد استثمار الأصول والموجودات التي تتولى الخزينة (المال الاحتياطي العام) إداراتها واستثمارها.



ولما نشرت جريدة الراي الكويتية في موقعها الإلكتروني خبرين اقتصاديين بتاريخي 6 أغسطس 2023 و30 أغسطـــس 2023 كـــان مفادهما إيجازا حصول مؤسسة البترول الكويتية على موافقة أولية شفوية من وزارة المالية على عدم تحويل أرباحها عن سنوات مالية سابقة (2021/2022 - 2022/2023) إلى خزينة الدولة حتى توظفها في تمويل احتياجاتها المستقبلية لرفع قدرتها الإنتاجية والاستثمارية بناء على طلب من المؤسسة.



وأخذا في الاعتبار، في حال صحة الخبرين المنشورين، بأن وزارة المالية ليست لها صفة قانونية في منح أي موافقات لمؤسسة البترول الكويتية في هذا الشأن لكون هذا الأمر منوطا قانونا بالمجلس الأعلى للبترول طبقا للمادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول، فضلا عن أن الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأربع القادمة ستواجه عجوزات مليارية وفقا لشرح الحكومة في الجلسة السرية عند مناقشة الحالة المالية للدولة بتاريخ 2 أغسطس 2023، مما يتطلب توفير السيولة اللازمة لخزينة الدولة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة دون إغفال إعادة التوازن المالي المطلوب للمؤسسة لأداء دورها التشغيلي في ظل تحقيقها لعجز في تدفقاتها النقدية كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021/2022، لذا يرجى إفادتي بالآتي:



1 - في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، كم تبلغ الاحتياجات التمويلية الكلية التي اقترحها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لتنفيذ برامج مشروعات رفع قدرته الإنتاجية والاستثمارية المستقبلية على المجلس الأعلى للبترول المنوط به قانونا تولي رسم السياسة العامة للثروة البترولية وتنمية صناعاتها في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؟ يرجى تزويدي مع الإفادة بقرار مجلس إدارة المؤسسة بشأن اقتراح برامج مشروعات رفع القدرة الإنتاجية والاستثمارية للمؤسسة والاحتياجات المالية لتنفيذها من أرباحه المزمع الاحتفاظ بها، وتاريخ عرض اقتراحه على المجلس الأعلى للبترول والقرار الصادر عنه بناء على دراسة معتمدة منه في هذا الشأن.



2 - في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، هل بين وزير المالية بصفته عضوا في المجلس الأعلى للبترول الحالة المالية للدولة عند البت المجلس في جلسته المقررة بشأن احتفاظ المؤسسة بأرباحها عن سنوات مالية سابقة (2021/2022 – 2022/2023) مدى احتياجات خزينة الدولة من السيولة اللازمة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة للدولة ومدى تأثير قرار عدم التوريد على خزينة الدولة في هذا الجانب؟ في حال كانت الإجابة بنعم، يرجى إرفاق صورة من محضر الاجتماع المثبت فيه مداخلة وزير المالية في هذا الشأن مشفوعا بقرار المجلس الأعلى للبترول في مسألة احتفاظ المؤسسة بأرباحها عن السنوات المالية المشار إليها في السؤال.



3 - في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، ما البدائل التمويلية المقترحة من وزير المالية - في حالة احتفاظ المؤسسة بأرباحها عن السنتين الماليتين المشار إليها في السؤال السابق - في مد خزينة الدولة بالسيولة اللازمة عوضا عن المبالغ المزمع الاحتفاظ بها في الاحتياطي العام للمؤسسة؟



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كالتالي:



غني عن البيان بأن توريد نصيب خزينة الدولة من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة يعد أحد روافدها المالية في تغذيتها بالسيولة اللازمة لأداء مهامها، جنبا إلى جنب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية المحولة لها من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، فضلا عن عوائد استثمار الأصول والموجودات التي تتولى الخزينة (المال الاحتياطي العام) إداراتها واستثمارها.



ولما نشرت جريدة الراي الكويتية في موقعها الإلكتروني خبرين اقتصاديين بتاريخي 6 أغسطــــس 2023 و30 أغسطس 2023 كان مفادهما إيجازا حصول بنك الكويت المركزي على إذن وزير المالية برفع سقف احتياطيه العام من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار تحسبا لمستقبل ضبابي تعيشه الأسواق حاليا من وجهة نظر البنك يدفعه للمبادرة لطلب التحوط والعمل على تدعيم احتياطيه.



وأخذا في الاعتبار فإن بنك الكويت المركزي حصل في فترات سابقة على إذن وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك برفع الاحتياطي العام للبنك إما عن طريق الاحتفاظ الكلي بأرباحه السنوية كما في الموافقة الصادرة له في سنة 2014 أو جزئيا بنسبة 50% كما في الموافقة الصادرة له في سنة 2003، فضلا عن الموافقة الصادرة له مؤخرا كما تناولها الخبران المشار إليهما في ظل مستقبل مالي قاتم تنتظره الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأربع القادمة بعجوزات مليارية وفقا لشرح الحكومة في الجلسة السرية عند مناقشة الحالة المالية للدولة بتاريخ 2 أغسطس 2023، مما يتطلب توفير السيولة اللازمة لخزينة الدولة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 - في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، يرجى تزويدي بنسخة من القرار الصادر من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إلى وزير المالية المبين فيه مبررات المجلس وتوصيته في طلب الحاجة برفع سقف الاحتياطي العام للبنك من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار.



2 - في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، ما الأسس والدراسات التي استند إليها وزير المالية عند اتخاذه قرار الموافقة على قرار مجلس إدارة البنك وتوصيته في رفع سقف الاحتياطي العام للبنك من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار؟



3 - في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، هل كانت موافقة وزير المالية بالإذن لبنك الكويت المركزي بالاحتفاظ بأرباحه حتى بلوغ الاحتياطي العام للبنك للسقف المقرر بـ 5 مليارات دينار بصورة كلية أم جزئية؟ وكم تبلغ المدة الزمنية المتوقعة لوصول بنك الكويت المركزي إلى السقف المقرر تحت كل من الفرضيتين؟



4 - في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، هل راعى القرار المتخذ من قبل وزير المالية – في حالة احتفاظ البنك بكامل أرباحه حتى بلوغ احتياطيه العام للسقف المقرر - الحالة المالية للدولة ومدى احتياجات خزينة الدولة من السيولة اللازمة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة للدولة طوال السنوات المزمع فيها احتفاظ البنك بأرباحه السنوية حتى بلوغ السقف لنصابه المقرر بـ 5 مليارات دينار؟



5 - في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، ما البدائل التمويلية المقترحة من وزير المالية - في حالة احتفاظ البنك بكامل أرباحه حتى بلوغ احتياطيه العام للسقف المقرر - في مد خزينة الدولة بالسيولة اللازمة عوضا عن المبالغ المزمع الاحتفاظ بها في الاحتياطي العام للبنك طوال سنوات احتفاظه بأرباحه المحققة؟