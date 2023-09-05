سأل وزير الصحة عن عدد الوظائف الإشرافية في الوزارة وأسماء ومناصب من تولى هذه الوظائف سواء بالوكالة أو ندب وعدد المرسلين للعلاج بالخارج منذ توليه الحقيبة

وجه النائب فهد المسعود 3 أسئلة من بينها سؤالان إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز وسؤال إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي. ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤالان إلى وزيرة الأشغال



السؤال الأول



من المعلوم أن تقاطع دروازة عبدالرزاق حيوي وممر مهم في قلب العاصمة، وهو مغلق للصيانة منذ عام 2020 وحتى اليوم ولم تنته أعمال الصيانة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ اسم الشركة التي رست عليها مناقصة الصيانة.



2 ـ تاريخ توقيع عقد الصيانة.



3 ـ إذا كان هناك تأخير، ما أسباب التأخير؟



4 ـ إذا كانت هناك أوامر تغييرية، يرجى بيان عددها وتكاليف كل منها.



5 ـ أسماء مقاولي الباطن.



6 ـ كم بلغت غرامات التأخير إن وجدت؟



7 ـ ما التاريخ المتوقع للانتهاء من الأعمال وافتتاح التقاطع؟



8 ـ صورة ضوئية من عقد المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن.



السؤال الثاني



نظرا لأهمية تأسيس الهيئة العامة للطرق والنقل البري والتي أقر قانون بعملها في عام 2014، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء في عامنا الحالي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.



لـــذا، يرجـــى إفادتـــي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب عدم تعيين مدير عام للهيئة بالأصالة وخلو المنصب منذ عدة سنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المنصب؟



2 ـ هل رشح مجلس إدارة الهيئة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون إنشائها رقم 115/2014 أسماء لشغل منصب مدير عام الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الترشيح.



3 ـ هل عرضت وزيرة الأشغال العامة الأسماء التي رشحها مجلس إدارة الهيئة لشغل منصب مدير عام الهيئة؟ يرجى موافاتي بصورة ضوئية من المستندات الدالة، وفي حال عدم اتخاذ وزير الأشغال العامة الإجراءات المقررة قانونا فما أسباب ذلك؟ وما أسباب صدور قرار الوزيرة بتكليف إحدى موظفات وزارة الأشغال العامة بأداء مهام مدير عام الهيئة لعدة سنوات بما يتعارض مع استقلالية الهيئة وتداخل في الاختصاصات خاصة مع استمرار الجهاز التنفيذي في وزارة الأشغال العامة بتنفيذ مشروعات الطرق، بما يترتب على ذلك عرقلة سير العمل في الهيئة وانعقاد مسؤولية وزارة الأشغال العامة عن أي مشاكل أو مخالفات ناتجة عن تنفيذ مشروعات الطرق؟



4 ـ ما الاختصاصات المقررة في قانون إنشاء الهيئة للوزير المختص (وزير الأشغال العامة)، وهل صدرت القرارات الوزارية اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات ومنها عرض الأسماء المرشحة من مجلس إدارة الهيئة لتعيين مدير عام الهيئة ونوابه، وإصدار القرارات اللازمة لنقل الموظفين من الجهات ذات الصلة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك القرارات، وهل طلب مجلس الإدارة نقل الموظفين من الوزير المختص؟ في حال عدم اتخاذ القرارات اللازمة ما أسباب ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من كل تلك المخاطبات، وبيان مدى تأثير ذلك على عرقلة العمل في الهيئة العامة للطرق والنقل البري.



5 ـ ما أسباب تقديم رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري استقالة مسببة، ورفعها إلى وزيرة الأشغال العامة؟ وهل جرى التحقيق والرد على أسباب تلك الاستقالة، وهل اتبعت الإجراءات المقررة قانونا قبل قبول الاستقالة ومنها عرضها على مجلس إدارة الهيئة ومناقشة العضو المستقيل في أسباب استقالته ورفع مذكرة من مجلس الإدارة إلى الوزيرة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المستندات التي تؤكد اتباع تلك الإجراءات، وفي حال عدم اتباع الإجراءات ما أسباب قبول الاستقالة دون اتباع الإجراءات القانونية مما أدى إلى تعطيل عمل مجلس إدارة الهيئة لتعذر انعقاده في ضوء عدم وجــــود رئيس المجلس ونائبه وأثر ذلك على عمـــل الهيئـــة كون مجلس الإدارة هو المختص قانونــــا بالموافقة على عقود مشروعات الهيئـــة؟



6 ـ هل جرى التعاقد على مشروعات طرق أو مشاريع صيانة طرق خلال الفترة من استقالة رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة حتى تاريخه؟ يرجى تزويدي ببيان يتضمن عدد تلك المشروعات وتفاصيل عقودها وقيمتها المالية؟ وهل أخذت موافقات الجهات الرقابية على تلك العقود؟ وفي حال الحصول على استثناءات لتوقيع تلك العقود ما المبررات لتجميع كل السلطات في يد جهة إدارية واحدة بعيدا عن رقابة مجلس إدارة الهيئة (الذي يتكون من أحد عشر عضوا منهم ممثلو جميع الوزارات ذات الصلة بعمل الهيئة) وبعيدا عن رقابة الجهات الرقابية؟



7 ـ ما ظروف وملابسات تصريح وزيرة الأشغال العامة بإهدار الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمبلغ 2.7 مليار دينار في مشروعات الطرق؟ يرجى موافاتي بصورة ضوئية من ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وصورة ضوئية من الحساب الختامي للهيئة، وبيان ما إذا كانت ميزانية تلك المشاريع محل الهدر مدرجة في ميزانية الهيئة أم ميزانية وزارة الأشغال العامة، والجهة المشرفة على تنفيذ تلك الميزانية.



وفي حال أن تلك المشروعات تنفذها وزارة الأشغال العامة تحت إشراف وزيرة الأشغال، ما أسباب التصريح بما يخالف الحقيقة بالتزامن مع طلب إلغاء قانون إنشاء الهيئة؟ وفي حال صحة التصريحات ما الإجراءات التي اتخذتها وزيرة الأشغال العامة بإجراء التحقيق ومحاسبة المتسبب في إهدار المال العام؟



8 ـ هل أعدت دراسة فنية ومالية قبل تقديم مشروع إلغاء قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري 115/2014؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتلك الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب تقديم مشروع إلغاء القانون 115/2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتزامن مع تصريحات إعلامية ليس لها سند من الأوراق وتخالف الحقيقة، خاصة ان جميع الأسباب المعلنة يتمثل جوهرها في عدم أداء الوزير المختص (وزيرة الأشغال العامة) مهامها والامتناع عن ممارسة اختصاصاتها المنصــــوص عليها في قانون الهيئة المطلـــوب إلغائــــه.



9 ـ مدى قيام مجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجنة لوضع ضوابط التعيينات الخاصة بالهيئة، وتشكيل لجنة تنفيذية للتعيينات بهدف تسكين الهيكل التنظيمي، وعرض الموضوع على وزارة الأشغال العامة وأسباب طلب وزير الأشغال العامة السابق من رئيس مجلس إدارة الهيئة وقف التعيينات بها، وامتناع وزيرة الأشغال الحالية عن الموافقة على التعيينات ونقل الموظفين من الجهات ذات الصلة (على النحو المقرر بقرار مجلس الوزراء 1278/2016) رغم مخاطبتها بذلك مما تسبب في عرقلة عمل الهيئة واستمرار وزارة الأشغال العامة بالإشراف وتنفيذ مشروعات الطرق؟ يرجى تزويدي بكل تلك المخاطبات في ذات الشأن.



10 ـ هل رشح مجلس إدارة الهيئة ـ في ضوء الاختصاصات المنوطة به قانونا ـ أسماء مدير عام الهيئة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الموقر من قبل الوزير المختص (وزيرة الأشغال العامة)؟



يرجى موافاتي بصورة ضوئية من ترشيحات مجلس إدارة الهيئة، وهل عرضت وزيرة الأشغال العامة الأسماء المرشحة على مجلس الوزراء تمهيدا لتعيين المدير العام ونوابه؟ وفي حال العرض يرجى موافاتي بما يفيد ذلك، وفي حال امتناع الوزير المختص (وزيرة الأشغال العامة) عن عرض الأسماء المرشحة فما أسباب ذلك، وما أثر ذلك في عرقلة عمل الهيئة؟



11 ـ ما أسباب عدم تفعيل لائحة مناقصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري باعتبارها لائحة خاصة رغم الموافقة عليها من إدارة الفتوى والتشريع وتضمنها لضوابط وأحكام طرح مناقصات الهيئة وفقا لشروط معلنة تحقق العدالة والصالح العام، وفي الوقت ذاته ما أسباب لجوء وزيرة الأشغال العامة لطريق استثنائي لطرح مشروعات الطرق وعدم تفعيل لائحة مناقصات الهيئة والالتزام بها؟



12 ـ ما أسباب استمرار وزارة الأشغال العامة بالإشراف على المشروعات التي تختص بها الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتنفيذ تلك المشروعات عن طريق الجهاز التنفيذي في وزارة الأشغال العامة، وعدم تمكين الهيئة العامة للطرق والنقل البري منذ إنشائها على تنفيذ تلك المشروعات، وذلك كله رغم استمرار المشكلات التي تواجهها الطرق نتيجة الخلل في تنفيذ مشروعات الطرق وصيانة الطرق؟



13 ـ ما أسباب تقديم وزيرة الأشغال العامة لمشروع قانون إلغاء القانون 115/2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، رغم أن مشكلات الطرق تعود إلى عدم قدرة وزارة الأشغال العامة على تنفيذ مشروعات الطرق منذ عدة سنوات، ولارتباط الهيئة باتفاقيات للنقل مع دول إقليمية، وارتباط الهيئة بعدة اختصاصات بخلاف مشروعات الطرق (التي تستحوذ عليها وزارة الأشغال العامة) ولعدم تقديم وزيرة الأشغال العامة دراسة فنية شاملة تتضمن ما تؤول إليه تلك الاختصاصات، ورغم وجود اختصاصات لدى الهيئة تخرج عن نطاق أي جهة بالدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاختصاص بمشروع السكة الحديد؟



14 ـ ما السبب في تعارض مشروع إلغاء القانون 115/2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع برنامج عمل الحكومة وتعارضه مع خطة إعادة هيكلة القطاع الحكومي، حيث تضمن برنامج عمل الحكومة التأكيد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير قطاع النقل والمواصلات وتضمن العديد من المشروعات لتطوير هذا القطاع، كما تضمنت خطة إعادة هيكلة القطاع الحكومي المنشورة التوصية بنقل اختصاصات وزارة الأشغال العامة إلى الهيئة وهو ما يتعارض مع مشروع إلغاء الهيئة المقدم من وزارة الأشغـــال العامـــة؟



15 ـ هل صدرت قرارات بنقل إدارات واختصاصات من الجهات المرتبطة بعمل الهيئة والمشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 1278/2016 إلى الهيكل المعتمد للهيئة العامة للطرق والنقل البري، وما إجراءات وزيرة الأشغال العامة في تنفيذ تلك القرارات، ونقل تلك الإدارات والعاملين فيها؟ يرجى تزويدي بجميع المخاطبات ذات الشأن.



سؤال إلى وزير الصحة



كثرت في الآونة الأخيرة بعض الانتقادات على وزارة الصحة. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل أعلن عن الوظائف الإشرافية في المكاتب الصحية بالخارج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب كم كانت مدة الإعلان، وكم عدد المتقدمين للوظائف الإشرافية؟



2 ـ عدد التظلمات المرفوعة من المديرين ورؤساء الأقسام، وهل صحيح أن عدد التظلمات وصل إلى 175 تظلما فقط في قطاع الصيدلة؟



3 ـ هل دواء الضغط الكلي PRISOLINE متوافر في المستشفيات الحكومية أو المخازن أو المستودعات الطبية؟



4 ـ هل دواء هرمون نمو الأطفال (HGH) GROWTH HORMONE متوافر كذلك في جميع المراكز؟



5 ـ هل دواء شراب الأطفال الخاص بالصرع TRILEPTAL متوافر في جميع المراكز؟



6 ـ هل الكريمات الخاصة بآلام العضلات والمفاصل بجميع أنواعها متوافرة بجميع المراكز؟



7 ـ عدد المرسلين للعلاج بالخارج منذ تاريخ توليك الحقيبة الوزارية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بكل المستندات ذات الصلة.



8 ـ ما الأمراض التي منحت الموافقة لإرسالها، وهل هي مطابقة للوائح الابتعاث للعلاج؟



9 ـ عدد الوظائف الإشرافية في وزارة الصحة وأسماء ومناصب من تولى هذه الوظائف سواء بالوكالة أو ندب.



10 ـ نمى إلى علمي شراء ملايين الطرود من الكمامات بما يقارب 7 ملايين كرتون، هــل هذا صحيـــح؟ إذا كانت الإجابة بصحته ما الأسبـــاب؟



11 ـ هل تم إجبار مهندس المعدات الطبية ـ والذي يشغل حاليا منصب وكيل ـ على استلام لقاح «موديرنا» بعد انتهاء الجائحة؟ في حال كانت هذه المعلومة صحيحة يرجى تزويدي بالأسباب.



12 ـ هل فعلا تم نفاد شفرات الحلاقة الخاصة بالعمليات من المستشفيات، وهل أبلغ مدراء المستشفيات بشرائها من النثريات؟