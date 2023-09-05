هشام الراعي: إستراتيجية «آركابيتا» للاستثمار تستهدف شركات تقدم خدمات أساسية للمؤسسات الكبرى

استثمارنا في «داتافلو» يُسهم بتعزيز قدراتنا.. ونتطلع للعمل مع فريق المجموعة لتحقيق المزيد من النمو



أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد «آركابيتا» عن استحواذها على مجموعة «داتافلو» DataFlow Group، وهي شركة عالمية رائدة متخصصة في تقديم خدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد، في صفقة مع شركة إي كيو تي برايفت أكويتي EQT Private Equity، والتي تشكل محطة بارزة أخرى في تعزيز استراتيجية النمو التي تعمل آركابيتا على تنفيذها، بعد استحواذها على خمسة استثمارات مباشرة وثمانية استثمارات إضافية في قطاع الخدمات التجارية على مدى السنوات الخمس الأخيرة في كل من الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي.



وبهذا الاستحواذ، ستصبح شركة «داتافلو» لخدمات التحقق المحدودة DataFlow Verification Services Limited أكبر شركة في منطقة الخليج العربي للتحقق من شهادات تأهيل واعتماد مقدمي طلبات التوظيف من مصادرها الأساسية وفقا لما تتطلبه الأنظمة واللوائح الرقابية المعمول بها في دول مجلس التعاون، حيث تم اعتماد ودمج نظم الشركة وإجراءات عملها مع نظم وإجراءات الهيئات المصدرة للشهادات والهيئات الرقابية في الدول الخليجية.



ويعمل لدى الشركة أكثر من 850 موظفا في تسع دول، منها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتضم شبكتها العالمية أكثر من 160 ألف هيئة مصدرة لشهادات التأهيل والاعتماد التي تغطي 190 دولة لتصبح بذلك شركة الخدمات الأفضل اختيارا في الكثير من الأسواق، ما أتاح لها بناء علاقات طويلة مع عملائها، قائمة على أسس متينة.



وبينما كان تركيز «داتافلو» منذ تأسيسها ينصب على شريحة الرعاية الصحية، إلا أنها بدأت بالتوسع في قطاعات أخرى كالتعليم والهندسة وتأشيرات العمل والرياضة، محققة نجاحات استراتيجية في هذه القطاعات.



وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال نائب الرئيس التنفيذي لآركابيتا هشام عبدالرحمن الراعي: «تتركز استراتيجية آركابيتا للاستثمار في أسهم الملكية الخاصة بقطاع الخدمات التجارية على استهداف الشركات التي تقدم خدمات مهمة وأساسية للمنشآت والمؤسسات الكبرى، وتتميز الشركات المستهدفة بنماذج أعمال غير متركزة الأصول وباستخدامها للتقنيات المتطورة تحت إشراف فرق إدارة على درجة عالية من الدراية والخبرة، ويجسد استثمارنا في مجموعة «داتافلو» تحقيق الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية، كما أنه يسهم في تعزيز قدراتنا في هذا المجال، وبذلك، نتطلع للعمل جنبا إلى جنب مع فريق إدارة مجموعة «داتافلو» لتحقيق المزيد من النمو بالاعتماد على خبراتنا العالمية في قطاع الخدمات التجارية».



من جهته، قال العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة آركابيتا يوسف العبدالله: «تنفرد داتافلو بالحصة الأكبر من السوق والتي تمنحها مزايا تنافسية فريدة، ما يؤكده النمو المتواصل لمبيعاتها، ونحن متحمسون للفرص التي تتيحها هذه الشراكة مع «داتافلو» وفريق إدارتها المتميز، وكلنا ثقة بقدرة الشركة على تنمية أعمالها في المدى الطويل في منطقة الخليج العربي والعالم».



وفي المقابل، قال الشريك في الفريق الاستشاري لشركة إي كيو تي برايفت أكويتي سيمون غريفيث: «يسعدنا المشاركة مع «داتافلو» في هذه المرحلة من مسيرتها الحافلة بالإنجازات، حيث شهدت تحولات مهمة لتصبح شركة رائدة في تقديم الخدمات الرقمية للتحقق من صحة شهادات التأهيل والاعتماد، ونحن فخورون بالنجاحات التي حققها فريق إدارتها المتفوق ورئيسه سونيل كومار، وعلى الأخص في ضوء الإجراءات السريعة التي اتخذها لمواجهة جائحة كوفيد-19، والأداء المتميز خلال تلك الفترة المليئة بالتحديات، ونشكر سونيل كومار وجميع أعضاء فريق الإدارة وجميع منسوبي الشركة ومجلس إدارتها على الرؤية الثاقبة وثبات الالتزام وجل المساهمات، وكلنا ثقة من أن «داتافلو» ستواصل نجاحاتها تحت إشراف مالكيها الجدد».



وفي الختام، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة داتافلو سونيل كومار عن تفاؤله، وقال: «نتطلع لتوحيد جهودنا مع آركابيتا في المرحلة التالية من نمو الشركة وانتشارها، ونرى أن استثمارات آركابيتا ستتيح للمجموعة قدرة أكبر في الحصول على تقنيات متطورة، منها على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشاين، والتعلم الآلي، وبالتالي سنتمكن من تقديم خدمات أفضل لجميع المعنيين وتسريع وتيرة نمو أعمالنا وضمان تحقيق أهدافنا في السنوات القادمة، كذلك سوف تتيح لنا خبرات آركابيتا ودرايتها وفريق إدارتها تحسين خدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل والرقي بها إلى مستويات أعلى. ولا يفوتنا الإعراب عن شكرنا لشركة إي كيو تي برايفت أكويتي على ما قدمته من دعم لمجموعة «داتافلو» لتمكينها من الوصول إلى هذه المرحلة من النمو والتطور».