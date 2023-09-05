أعلنت شركة «Ooredoo الكويت» عن تخريج الدفعة الأولى مـن منتسبي برنامجهـــا التدريبي المتميــز «O Academy»، حيث احتفلت معهم تقديرا للجهد الذي أظهروه طوال فترة التدريب.



وقد تم تصميم برنامج «O Academy» لتوفير تجربة عملية متكاملة للكفاءات الشابة والطموحة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من ورشات العمل الإرشادية، بالإضافة الى فرص النقاش والحوار ليتمكن كل متدرب من عرض مهاراته وأفكاره الفريدة أمام جميع المشاركين.



وتماشيا مع استراتيجية Ooredoo للاستثمار في الطاقات الشبابية الكويتية وتقديم الوظائف، يسعى البرنامج إلى تمكين حديثي التخرج من خلال منحهم فرصة فريدة من نوعها، تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتميز في حياتهم المهنية، كما يشجع البرنامج الخريجين على بناء علاقات قوية والتعاون بفعالية مع الزملاء والعملاء ومع المجتمع بشكل عام.



هذا، وحضرت الإدارة العليا لشركة Ooredoo الكويت حفل التخرج إلى جانب مجموعة من ممثلي مختلف الأقسام، ما يؤكد دعم الشركة والتزامها بتنمية المواهب الشابة، وبناء بيئة مبتكرة داعمة للأفكار والآفاق الجديدة. وخلال حديثها حول نجاح البرنامج وإنجازات الخريجين المتميزة، قالت أخصائية العلاقات العامة في Ooredoo الكويت نور الإبراهيم: «لقد شكلت «O Academy» طريقة رائعة لعرض مدى الإمكانيات التي يمتلكها شبابنا.



لم تسهم الأفكار التي قدمها المتدربون في إحياء ثقافة Ooredoo فحسب، بل أشعلت روح الابتكار أيضا في نفوس جميع الحاضرين ما سيكون له أثر إيجابي وفعال في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات».