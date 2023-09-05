اختتم بنك الخليج برنامجا تدريبيا في علوم البيانات والابتكار، لخريجي المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية في النسخة الثانية من مسابقة داتاثون السنوية، التي نظمها لبنك الخليج في شهر مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 400 متسابق من الشباب والمواهب الكويتية، وشهدت لأول مرة مشاركة الفئة العمرية من 14 إلى 18 سنة.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة وحدة البيانات والابتكار في بنك الخليج مي العويش إن البرنامج التدريبي، الذي تواصل على مدى شهر ونصف الشهر، يعكس الدور المميز الذي يقوم به البنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، وجهوده المتواصلة في دعم مسيرة التحول الرقمي ونشر ثقافة البيانات في المجتمع، انطلاقا من استراتيجية بنك الخليج لعام 2025 وتحقيقا لرؤية «الكويت 2035».



وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي وفر للمتدربين الذين يخططون لدراسة علوم البيانات والتخصصات الجامعية الأخرى ذات الصلة، فرصة التعرف عن قرب على التخصصات التي يرغبون في دراستها، والاطلاع على تجربة حقيقية للحياة العملية للمتخصصين في هذا المجال.



وأوضحت أن البرنامج اشتمل على إرشادات عملية من إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج للمتدربين، لمساعدتهم على ربط مجال التخصص الدراسي بمتطلبات سوق العمل، لاسيما الراغبين في العمل في مجال البيانات والابتكار.



وأضافت «تناول البرنامج مفاهيم علوم البيانات بالإضافة إلى فرص العمل على تحليل البيانات العامة، باستخدام أدوات تصور البيانات إلى جانب طرق التحليل الرقمي وتطوير المواقع، وكذلك التعرف على دور البيانات في التسويق والتخطيط واتخاذ القرار».



وذكرت بالقول «لقد حظي المتدربون على فرصة لتطبيق ما تدربوا عليه، وتقديم أفكارهم المبتكرة والتي أظهرت مدى استفادتهم من التدريب ورغبتهم الجامحة في المضي قدما في دراسة علوم البيانات».