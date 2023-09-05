أعلنت بورشه عن طرح أقوى سيارة ضمن مجموعتها من سيارات SUV، سيارة كاين توربو E-Hybrid، وتأتي السيارة الجديدة بقوة ‎544 كيلووات ‏(739 حصانا متريا) وتقدم أداء فائقا مع أعلى مستويات الكفاءة وتعدد الاستخدامات اليومية، حيث يأتي ذلك بعد الإطلاق الناجح لسيارة كاين الجديدة في أوائل العام 2023‏.



وكما كان الحال من قبل، فإن الطراز الأقوى من سيارة كاين يجهز بمنظومة حركة هجينة، حيث قامت بورشه بتطوير التقنيات المستخدمة في هذا الطراز الجديد المعدل من سيارة كاين توربو ‎S E-Hybrid‎ بطرق عديدة، وحققت نتائج كبيرة في تعزيز الأداء والمسافة التي تقطعها السيارة بالبطارية الكهربائية قبل الحاجة للشحن على وجه الخصوص. ويقترن المحرك الكهربائي بقوة ‎130 كيلووات ‏(176 حصانا متريا) مع محرك ‎V8‎ بالتوربو المزدوج بقوة ‎441 كيلووات ‏(599 حصانا متريا) الذي تم تطويره بشكل موسع، حيث تولد هذه المنظومة معا قوة تصل إلى ‎544 كيلووات ‏(739 حصانا متريا)، مع عزم دوران يصل إلى ‎950 نيوتن متر.



ويعكس أداء سيارة كاين توربو ‎E-Hybrid‎ تفوقها وتصدرها لقائمة طرازات كاين، حيث تتسارع من السكون إلى ‎100 كم/ ساعة خلال ‎3.7 ثوان فقط وتبلغ سرعتها القصوى ‎295 كم/ ساعة‏، وبالمقارنة مع سابقتها، يمكن لسيارة كاين توربو ‎E-Hybrid‎ الجديدة قطع مسافة أطول باستخدام البطارية الكهربائية فقط قبل الحاجة لإعادة شحنها مع توفير إمكانية الشحن الأسرع.



وتبلغ سعة البطارية ذات الجهد العالي المثبتة أسفل أرضية صندوق الأمتعة ‎25.9 كيلووات ساعي، ويمكن للسيارة أن تقطع مسافة تصل إلى ‎82 كيلومترا (وفقا لاختبار ‎EAER city‎) باستخدام الطاقة الكهربائية فقط قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. ويعمل الشاحن الجديد المدمج بقدرة ‎11 كيلووات على تقليل وقت الشحن لأقل من ساعتين ونصف الساعة.



وتأتي سيارة كاين توربو ‎E-Hybrid‎ الجديدة بنظام التعليق الهوائي المتكيف بتقنية الغرفتين والصمامين الجديدة كتجهيز أساسي، ما يتيح ضبط مراحل الارتداد والضغط بشكل منفصل أثناء عمل نظام التعليق. وتعمل هذه التقنية على تعزيز الراحة والسلامة بنفس القدر مع توفير نطاق أوسع لإعدادات التعليق بين ‎Comfort‎ وSport Plus.



ويتميز نظام التعليق بتوفير مستويات عالية من التحكم عند عبور المنعطفات مع التركيز على الراحة أثناء القيادة البطيئة والحد من ميل الهيكل عند الانعطاف. كما تجهز السيارة بنظام بورشه لتوجيه العزم بلاس كتجهيز أساسي، فيما يتوافر نظام بورشه للتحكم الديناميكي بالشاسيه ونظام توجيه المحور الخلفي كتجهيزات اختيارية‏.



ويؤكد التصميم الخارجي لطرازي ‎SUV‎ وكوبيه من سيارة كاين توربو ‎E-Hybrid‎ على الأداء الفائق وتصدرهما لمجموعة طرازات السيارة. يأتي كلا الطرازين بالتصميم المميز للواجهة الأمامية المخصص لطرازات توربو، مع فتحات الهواء الموسعة المزينة بقضبان سوداء لامعة.



وتعكس اللمسات التزيينية على أقواس العجلات والمصد الخلفي المطلي بلون الهيكل على طابع السيارة الذي يركز على الأداء. وتشمل التجهيزات الأخرى المميزة لطرازات توربو ‎E-Hybrid‎ أنبوبي العادم المزدوجين المصنوعين من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول وملاقط المكابح الحمراء‏.



وتتضمن التجهيزات الأساسية عجلة القيادة الرياضية ‎GT‎ مع وظيفة التدفئة، وزر أوضاع القيادة للاختيار السريع والمباشر بين الأوضاع المختلفة، والمقاعد الرياضية المكسوة بالجلد القابلة للتعديل بـ ‎18 وضعية. ويمكن اختيار تجهيز السيارة بمقاعد مريحة مكسوة بالجلد قابلة للتعديل بـ ‎14 وضعية‏.



وتستفيد سيارة كاين توربو ‎E-Hybrid‎ الجديدة أيضا من جميع التجهيزات الجديدة التي تم تقديمها في الطراز المطور الذي تم طرحه في أوائل العام 2023‏. وتشمل هذه التجهيزات ركن القيادة الجديد مع لوحة العدادات الرقمية بالتصميم المنحني الذي يبدو عائما في الهواء مع خيارات العرض المتغيرة، والكونسول الوسطى بتصميمها الجديد وشاشة العرض للراكب الأمامي الاختيارية. وإضافة إلى ذلك، توفر المصابيح الأمامية ‎HD-Matrix LED‎ عالية الدقة والمبتكرة - التي تأتي كتجهيز أساسي في سيارة توربو ‎E-Hybrid‎ الجديدة - مستويات أعلى من الراحة والسلامة في الظلام‏.