نجحت شركة مينزيز للطيران، الشريك الرائد لخدمات المطارات وشركات الطيران العالمية، في تجديد اتفاقيتها مع طيران الجزيرة، شركة الطيران الرائدة منخفضة التكلفة في الكويت، حيث يمثل هذا الإعلان خطوة جديدة في الشراكة الموسعة مع شركة الطيران الكويتية، والتي تشمل خدمات الركاب وخدمات مهبط الطائرات والشحن الجوي في سبعة مطارات موزعة على خمس دول.



هذه الاتفاقية والممتدة لخمس سنوات ستشهد استمرارية شركة مينزيز للطيران، بتقديم خدماتها في مطار الكويت الدولي (KWI) باسم شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، والتي تتمثل في خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، وإدارة أكثر من 1400 رحلة شهريا.



كما ستقوم الشركة بالإشراف على قاعة اللؤلؤة في مبنى الركاب «T5» في مطار الكويت، والمخصص حصريا لشركة طيران الجزيرة، والتي توفر للمسافرين مساحات مريحة للاسترخاء أو متابعة أعمالهم لحين موعد إقلاع طائراتهم.



ويأتي هذا الإعلان الأخير في إطار استمرارية الشراكة مع طيران الجزيرة، بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن تقديمها لخدمات الركاب وخدمات مهبط الطائرات والشحن الجوي في مطار إسلام أباد الدولي (ISB) في باكستان، حيث نجح فريق مينزيز - RAS في إدارة رحلة طيران الجزيرة الافتتاحية من الكويت.



وفي أوروبا، تمكنت مينزيز للطيران أيضا من الفوز بعقود جديدة في مطار تيفات الدولي (TIV) في الجبل الأسود ومطار بلغراد نيكولا تيلسا (BEG) في صربيا. ويمثل ذلك خطوة جديدة في توسع الشراكة بين مينزيز وشركة الطيران تضاف إلى عملياتها الحالية في مطار جناح الدولي (KHI) ومطار العلامة إقبال الدولي (LHE) في باكستان، وكذلك مطار الملكة علياء الدولي (AMM) في الأردن.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة مينزيز للطيران حسن الحوري: «تجديد اتفاقيتنا مع طيران الجزيرة في الكويت بمنزلة خطوة إضافية لاستمرارية شراكتنا الاستراتيجية، ودلالة واضحة على كفاءتنا في إدارة وتقديم خدماتنا الأرضية».



وأضاف الحوري: «لقد نجحنا في بناء علاقة متينة مع طيران الجزيرة منذ أن بدأنا تعاوننا المشترك معهم عام 2005، بداية كشركة «ناس»، والآن باسم مينزيز للطيران، ويسعدنا مواصلة تقديم خدماتنا الأرضية وخدمات الشحن الجوي وقاعات الانتظار بالكويت، وفي مواقع جديدة ضمن شبكة الشركة المتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا».