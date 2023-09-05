كشفت تقارير أن الشركة السورية للاتصالات نسقت مع وزارة الداخلية لربط بوابات الخدمات إلكترونية مع نظام الإصدار الجديد لجواز السفر الإلكتروني والذي يتميز عن جواز السفر العادي بوجود شريحة إلكترونية تشمل بيانات ومعلومات شخصية ومواصفات أمنية خاصة بالورق الأمني والطباعة.



وقال مصدر في الشركة لموقع «أثر»:«فيما يخص جواز السفر المستعجل فهو متوقف ولا يوجد أي إصدار لهذه الخدمة حاليا، أما الجواز الفوري فستتم زيادة الحصة اليومية تباعا وفق التعليمات التي تصدر من وزارة الداخلية، وحاليا يتم العمل على جدولة قريبة لجواز السفر العادي لتقريب مواعيد التسليم والتخفيف من الاختناقات التي تحصل عند الحجز على المنصة».



وأشار المصدر إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة الخدمات المقدمة عبر منصة خدمة المواطن بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، وحاليا تم إطلاق خمس خدمات جديدة للتجنيد خاصة بالمغتربين عبر بوابة المركز القنصلي الإلكتروني السوري وهي:



التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى، تجديد التأجيل بالإقامة، دفع البدل النقدي للاحتياط، دفع البدل النقدي، ودفع بدل فوات الخدمة.