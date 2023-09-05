بيروت - عامرزين الدين



أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى على «اهمية الحوار والتفاهم كمدخل لإيجاد الحلول، في وقت تكثر فيه الطروحات والتجاذبات»، معتبرا أن «الأزمة المعقدة لانتخاب رئيس للجمهورية وفراغ المؤسسات من مسؤولين أصيلين واحدة تلو الأخرى أديا أويؤديان إلى فقدان الثقة بالدولة وبإمكانية الإصلاح والنهوض».



وقال خلال جولة له في منطقتي راشيا وعدد من قرى حاصبيا، «دعواتنا ان نبقى عائلة واحدة متماسكة ومترابطة تحمينا القيم والعقيدة، مهما كانت الصعاب كبيرة، ولكي نعيش مع شركاء لنا، وكل ذلك يقتضي منا حكمة التعاطي والانفتاح والتمسك بالثوابت، وعدم الذوبان بل التكامل مع الغير بهويتنا الروحية والثقافية والتراثية والوطنية الأساسية».

وتابع: «نحن نحمل رسالة في هذا الوطن الذي قدمنا لأجل المحافظة عليه التضحيات، وصون أنفسنا وهذا يتطلب مسؤولية من اجل تنمية الثقافة الروحية حيث نعمل باستطاعتنا لتعزيز القيم، خصوصا في ظل الموجات الخارجة عن الطبيعة التي نرى بعضها ونواجهها بتعاوننا جميعا».

واضاف: «تعلمون، ولا شك، أننا نواجه تحديات جمة على أكثر من صعيد، وأن علينا أن نتصدى لها بالثبات والتماسك والتعاضد.