أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس إحباط محاولة تسلل نحو 1100 سوري إلى لبنان عبر الحدود مع سورية خلال أسبوع.



وقال الجيش في بيان امس إن «وحدات الجيش أحبطت في تواريخ مختلفة خلال الأسبوع الماضي محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية- السورية».



وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية.



وأعلن الجيش اللبناني أنه خلال الفترة بين 16 و28 أغسطس الماضي عن إحباط محاولة تسلل نحو 1550 سورياً إلى لبنان عبر الحدود بين البلدين.



وكانت الحكومة اللبنانية قد دعت في 13 يونيو الماضي إلى وجوب عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم بالتنسيق مع سورية وجامعة الدول العربية على أن تكون عودة كريمة وآمنة تنسجم مع القرارات الدولية.



وطلبت الحكومة اللبنانية من القوى الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع الدخول إلى لبنان بالطرق غير الشرعية.