مواد غذائية تساعد على تعزيز المناعة في الخريف



تنصح ساينا غوغوليفا اخصائية الغدد الصماء والتغذية بتناول الحمضيات والقرنبيط في فصل الخريف لتعزيز مناعة الجسم. وتشير الطبيبة إلى أنه في الخريف يجب تناول المنتجات الغنية بفيتامين С الذي هو محفز رئيسي لمنظومة المناعة ومضاد قوي وفعال للأكسدة. وتنسب إلى هذه المواد: الحمضيات والقرنبيط والفلفل الحلو والرمان والسفرجل والتفاح. ويساعد فيتامين С على إخراج الجذور الحرة من الجسم ومكافحة الإجهاد التأكسدي في الأنسجة من خلال تزويدها بالأوكسجين.



ووفقا لها، لتقوية أغشية خلايا منظومة المناعة يجب تناول أطعمة غنية بفيتامينات A وE وK القابلة للذوبان في الدهون (اليقطين، اللفت والأسماك الحمراء والمكسرات). وتضيف: يحتاج الجسم في فصل الخريف إلى فيتامين D الذي يساعد على تقوية العظام. وهذا الفيتامين موجود في منتجات الألبان والأسماك البحرية والبيض والفطر. كما يجب إضافة البصل والثوم والزنجبيل إلى النظام الغذائي في الخريف، لأن لها تأثيرا طبيعيا مضاد للبكتيريا والفيروسات.



المصدر: «Life.ru»