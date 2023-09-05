يحيى حميدان



يلتقي فريق الكرة بنادي الكويت نظيره النصر بعد غد الخميس قي لقاء ودي يجمع الطرفين على ملعب الفريق الثاني. وتأتي هذه المباراة في ظل توقف النشاط الكروي طوال الشهر الجاري بسبب فترة التوقف الدولية، ولمشاركة منتخبنا الأولمبي بعدها في دورة الألعاب الآسيوية في هانغزو بالصين. ويفتقد «الأبيض» جهود 12 لاعبا لاختيارهم في المنتخبين الأول والأولمبي، بالإضافة إلى البحريني محمد مرهون بمنتخب بلاده، في حين يتواجد باقي المحترفين التونسيين بلال عيفة وطه ياسين وياسين العامري.



ويواصل المغربي مهدي برحمة برنامجه العلاجي للعودة من جديد إلى الملاعب الشهر المقبل.