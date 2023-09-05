مبارك الخالدي



يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي الليلة بقيادة المدرب البرتغالي ايميليو بيكسي لمساته النهائية خلال التدريب الأخير للمنتخب على ملعب نادي النصر استعدادا لمواجهة منتخب تيمور الشرقية غدا في افتتاح منافسات المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر انطلاقها في قطر خلال ابريل 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وتضم مجموعتنا أيضا منتخبا العراق ومكاو، على أن يتأهل إلى النهائيات بطل المجموعة وأفضل 4 ثوان على مستوى المجموعات.



واستعد «الأزرق الأولمبي» جيدا لخوض التصفيات، حيث من المتوقع أن يختار الجهاز الفني بقيادة بيكسي تشكيلته الرئيسية لخوض المباراة بعد تدريب اليوم.



ويمتلك بيكسي العديد من الخيارات المتاحة لتحقيق الهدف المنشود من المباراة الأولى، لكنه بالتأكيد سيعمل للحفاظ على التوازن المطلوب لتجنب المفاجآت.



من جانبه، ناشد مدير المنتخب جراح العتيقي الجماهير الكويتية الوقوف خلف «الأزرق الأولمبي» خلال منافسات المجموعة، مشيرا إلى أن «الأولمبي» هو مستقبل الكرة الكويتية ويمتلك عناصر واعدة وبحاجة إلى الدعم وبث الحماس لتكون لمنتخبنا كلمة في التصفيات والعبور إلى النهائيات المرتقبة، لافتا إلى أن الثقة كبيرة في لاعبينا لتقديم أفضل ما لديهم. ‏إلى ذلك، حرص كل من نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للشؤون المالية أحمد عقلة وعضو مجلس إدارة الاتحاد جمال العتيبي، على حضور تدريب منتخبنا الأولمبي أمس الأول الأحد، والذي أقيم على ستاد جابر الأحمد الدولي، حيث طالب عقلة اللاعبين ببذل أقصى الجهود وتقديم افضل الأداء في التصفيات، مبديا ثقته الكبيرة في اللاعبين لتحقيق الطموح المرتقب.



المؤتمر الصحافي التقديمي



سيقام في الـ 12 ظهر اليوم في ستاد جابر الأحمد الدولي المؤتمر الصحافي التقديمي لمنتخبات الكويت والعراق ومكاو وتيمور الشرقية ضمن منافسات المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، على أن يسبق المؤتمر الصحافي الاجتماع الفني للمنتخبات في الساعة 10.30 صباحا.