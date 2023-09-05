

يواصل برنامج «اللوكر الرياضي» عرضه للموسم الثاني تواليا بعد أن حقق النجاح في موسمه الأول رفقة عدد من النجوم الرياضيين سواء محليا أو خليجيا، وكذلك عربيا.



ويتطرق البرنامج الذي يبث على قناة الروضتين الإلكترونية ومن إنتاج شركة بابلش للإنتاج الفني إلى جميع الأمور الرياضية سواء كانت تحليل مباريات الدوري المحلي أو الخليجي، وكذلك مناقشة الأزمات الرياضية في الأندية والاتحادات بشفافية والبحث عن الحلول.



يقدم البرنامج المذيع المتألق عمر الدويسان، والإشراف العام لعبدالله الباوي، ومن إخراج علي السلطان.



ويستضيف البرنامج عددا من المحللين المميزين منهم الإعلامي جاسم أشكناني، ونجم الأزرق السابق فرج لهيب، وعبدالرحمن المخيزيم، وحجي الفعم، وصالح الجنفاوي، وزياد الشطي.