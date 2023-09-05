أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر أمس، عن انطلاق البطولة العربية الثالثة للتنس للرواد (فوق 35 سنة) في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة أكثر من 210 لاعبين ولاعبات، موضحا أن البطولة تشمل فئات الفردي والزوجي والزوجي المختلط.



وقال الجابر إن حجم المشاركة في النسخة الحالية جاء قياسيا، إذ انها المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد المشاركين 210 لاعبا بينهم لاعبون تجاوزت أعمارهم الـ 70 عاما. ونوه بأن البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد العربي ستستمر منافساتها حتى الخميس المقبل، فيما ستقام المباراة النهائية تحت رعاية وزير الشباب الأردني محمد النابلسي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة الأولمبية الأردنية ورؤساء 8 اتحادات عربية ورؤساء الوفود المشاركة في هذا التجمع الرياضي الأخوي.



وبين الجابر أن البطولة تشهد نجاحا لافتا ومشاركة أوسع عاما بعد عام، مشيدا بالنجاح الذي تحقق في النسختين الأولى في العاصمة الأردنية عمان، والثانية في مدينة شرم الشيخ المصرية، ومؤكدا أن الاتحاد العربي مستمر في دعم وتنظيم هذه البطولة التي تركز على فئة الرواد والمخضرمين في ملاعب الكرة الصفراء. وذكر أن مجلس الاتحاد العربي للتنس سيعقد اجتماعا غدا بحضور 8 رؤساء اتحادات عربية، والذي سيشهد مناقشات عبر تطبيق «زووم» مع رئيس الاتحاد الدولي الحالي للتنس الأميركي ديف هاجرتي، ورئيس الاتحاد الألماني للعبة ديتلوف فون أرنم، اللذين سيتنافسان في انتخابات الاتحاد الدولي التي ستجري نهاية الشهر الجاري بالمكسيك.