يعقوب العوضي



شارك حكام كرة اليد في بطولة «دوبروفا»، وذلك خلال معسكرهم الحالي في كرواتيا، والذي يستعدون خلاله للموسم المقبل.



وتشمل بطولة «دوبروفا» منافسات يومية للمراحل السنية من براعم وأشبال وناشئين. وكان الدور التمهيدي للبطولة قد انطلاق الثلاثاء الماضي، واستمرت المنافسات حتى الأدوار الإقصائية في دور الثمانية والأربعة والنهائي، وشارك الحكام في 77 مباراة بالبطولة، حيث يدير الطاقم التحكيمي من مباراتين إلى 3 في اليوم الواحد.



وبعد ختام البطولة مباشرة، شارك الحكام في إدارة بطولة أوروبية أخرى بدأت مساء أول من أمس والمعروفة بمنافسات «براشا جيليكوفان» في كرواتيا أيضا، والتي تعتمد نظام الدوري، وهي بطولة يشارك فيها الناشئون تحت 17 وتحت 15 سنة.



ويتواجد في المعسكر الإعدادي التحكيمي في أعضاء لجنة الحكام رئيس لجنه الحكام بالإنابة مشاري الرميح والأعضاء عبدالرحمن الملا،



عبد الله الحداد وبدر المطوع.



إلى ذلك، أكد عضو اللجنة عبدالله الحداد، أن الخطة المرسومة من اتحاد اليد تشمل تطوير الحكام من خلال اكتساب الخبرة الميدانية في إدارة المباريات الأوروبية بالإضافة إلى الاطلاع على آخر مستجدات القوانين الرياضية التحكيمية بمجال كرة اليد الدولية، والتي تطبق في البطولات المحلية، مضيفا: «لدى الاتحاد خطة إعداد قاعدة من الحكام شباب وصقلهم بالإضافة إلى تطوير الحكام الدوليين والقاريين المشاركين في المعسكر التدريبي». وقال الحداد: «نعمل على قدم وساق للاستفادة من كل لحظة في المعسكر التدريبي بالإضافة إلى اكتساب الخبرة في كل دقيقة تطأ أقدامنا أرضية الملعب للمشاركة في إدارة المباريات المختلفة»، كما أثنى على رئيس وأعضاء الاتحاد لتوفيرهم البيئة المناسبة لإعداد الحكام بالصورة المناسبة ليتمكنوا من إدارة المباريات المقبلة.