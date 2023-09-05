هادي العنزي



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي السالمية يوسف الجاسم، أن الفريق سيغادر إلى إمارة الشارقة غدا الأربعاء لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 16 سبتمبر الجاري، على أن يلعب خلاله مباراتين وديتين، تحضيرا لاستئناف مباريات دوري زين للدرجة الممتازة.



وذكر الجاسم أن الجهاز الفني للسالمية بقيادة د.محمد المشعان يسعى للمحافظة على الجاهزية الفنية للفريق في معسكر الشارقة، والصعود بالأداء العام وصولا لأفضل حالة فنية وبدنية ممكنة، مضيفا: «جاءت بداية الفريق في الدوري غير مرضية، بعد خسارة غير مستحقة من العربي، لكن سرعان ما استعاد السماوي ثقته، وروحه العالية، ليخرج بفوز مهم على النصر»، لافتا إلى أن السالمية سيلعب أكثر من مباراة ودية عقب عودته من معسكر الشارقة. وأشار الجاسم إلى أن فترة التوقف جاءت في توقيت غير مناسب، وستؤثر سلبا على جاهزية الفرق، خاصة أنها غير معلومة بتاريخ محدد، مضيفا: «نأمل معاودة مباريات الدوري في أقرب وقت ممكن، خاصة أن أغلب الفرق أعدت نفسها لانطلاق الموسم منذ يوليو الماضي، وتحضرت جيدا عبر معسكرات تدريبية خارجية، ومن شأن تأخر استئناف المنافسات أن يتسبب في مشاكل فنية كثيرة لجميع الأندية الـ 10 المشاركة في الدوري».