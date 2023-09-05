حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مما وصفته بـ «الخطر الحقيقي» الذي تشكله قطعان الذئاب على المواشي وبالتالي على البشر في الاتحاد الأوروبي، متحدثة عن مراجعة محتملة لوضع الحماية الممنوح لهذا النوع من الحيوانات.



وقالت فون دير لايين في بيان أمس «أصبح تركز قطعان الذئاب في بعض المناطق الأوروبية يمثل خطرا حقيقيا للمواشي وربما على البشر».



وأشارت إلى أن «عودة الذئاب إلى مناطق في الاتحاد الأوروبي كانت غائبة عنها منذ وقت طويل تؤدي إلى مزيد من النزاعات مع المجتمعات المحلية من المزارعين والصيادين، خصوصا عندما لا تنفذ تدابير منع الهجمات على أكمل وجه».



ودعت «المجتمعات المحلية والعلماء وكل الأطراف المعنية، إلى تقديم بيانات محدثة بحلول 22 سبتمبر الجاري حول أعداد الذئاب وتأثيراتها».



وتقع مسألة عدد الذئاب المنتشرة في مختلف الدول الأوروبية في صلب نقاشات محتدمة بين الرعاة ومنظمات حماية البيئة. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية «استنادا إلى بيانات تم جمعها، ستقرر المفوضية اقتراحا يهدف إلى تعديل، حيثما كان ذلك مناسبا، وضع الحماية الممنوحة للذئاب داخل الاتحاد الأوروبي وتحديث الإطار القانوني، من أجل توفير مزيد من المرونة عند الضرورة، في ضوء تطور هذا النوع».