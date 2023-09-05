أعلنت سفارتنا في القاهرة عن شحنة مساعدات إنسانية عاجلة مقدمة من الكويت تقدر بنحو 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية موجهة إلى الشعب السوداني الشقيق.



وذكرت السفارة في بيان أنها اشرفت وبالتعاون مع السلطات المصرية وجمعية الهلال الأحمر المصري على تعبئة وشحن تلك المساعدات من ميناء (سفاجا) المصري على الساحل الغربي للبحر الأحمر إلى ميناء (بورت سودان) في السودان.



وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في جمعية الهلال الاحمر خالد الزيد في تصريح لـ (كونا) ان «سفارتنا في القاهرة قامت بجهود حثيثة وبالتنسيق مع السلطات المصرية من أجل ايصال تلك المساعدات العاجلة إلى الشعب السوداني».



وأوضح الزيد ان شحن المساعدات جاء بالتنسيق بين المسؤولين في سفارتنا بالقاهرة وجمعية الهلال الاحمر وجمعية الهلال الاحمر المصري.



وأضاف انه سيتم تسليم شحنة المساعدات إلى جمعية الهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية لمساعدة الاشقاء السودانيين في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.



وأشار إلى ان هذه الشحنة مخصصة للفئات الاكثر تضررا جراء الأزمة السودانية التي تشهدها المدن السودانية منذ 15 من ابريل الماضي اثر الاشتباكات التي وقعت ما بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى.



وأعرب الزيد عن شكره وتقديره لجهود سفارتنا لدى القاهرة من خلال تسهيل نقل المساعدات والترتيب مع الجانب المصري لشحنها مثمنا كذلك الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الاحمر المصري في هذا الاطار لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأزمة في السودان.



وتتوزع شحنة المساعدات ما بين 95 طنا من المواد الغذائية مقسمة إلى 12ألف سلة غذائية و95 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات العلاجية.