بتوجيهات من المدير العام للبلدية بالوكالة م.سعود الدبوس، وفي إطار الحرص على تطبيق القوانين واللوائح البلدية والحفاظ على المظاهر الجمالية في مختلف المحافظات والمناطق، أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق طوارئ الأحمدي بعمل جولات ميدانية بالمحافظة للتأكد من التزام أصحاب المحلات والأسواق باشتراطات البلدية.



وأكد رئيس فريق طوارئ الأحمدي م.خالد الفضلي أن جولة فريق الطوارئ أسفرت عن تحرير 5 مخالفات إشغالات الطرق بالإضافة الى رفع بقالتين متنقلة و4 عربات آيس كريم لا تحمل التراخيص المطلوبة ومتمركزة بالقرب من منشآت نفطية وتحويلها لحجز البلدية وإزالة سوق عشوائي في منطقة المهبولة.



وأشار م.خالد الفضلي إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.