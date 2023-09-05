أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر، أن شركة نفط الكويت بذلت جهودا حثيثة خلال السنة المالية الماضية 2022/2023 لتسهيل إجراءات تعيين 44 موظفا، منهم 9 من الكويتيين حديثي التخرج، و27 كويتيا من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى 8 موظفين غير كويتيين، وبذلك بلغ إجمالي عدد موظفي الشركة حتى نهاية السنة المالية 11.71 ألف موظف بمن فيهم أعضاء الهيئة الطبية والتمريضية، وبالتالي وصلت نسبة الكويتيين إلى 86.84% (مع الهيئة الطبية والتمريضية)، و93.03% من غير الهيئة الطبية والتمريضية، مقارنة بالهدف السنوي البالغ 92.4% (من غير الهيئة الطبية والتمريضية). وذكرت أن «نفط الكويت» تولي اهتماما أساسيا لتحفيز العمل في نظام التكويت، حيث تؤمن بأهمية دعم العمالة الكويتية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية. وقد تمكنت الشركة من تكويت ما يقارب 4195 وظيفة، محافظة بذلك على نسبة تكويت تصل إلى 29.98% في السنة المالية 2022/ 2023. وتؤمن الشركة بأهمية العنصر البشري.