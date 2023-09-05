مريم بندق



أكد مصدر لـ «الأنباء»، أن تأخير معادلة الشهادة الدراسية الصادرة من الخارج لأي أسباب قد يكون منها تأخر استلام الشهادة، لا يلغي حق من تنطبق عليهم الشروط في التسجيل للتوظيف الآلي المفتوح المتاح حاليا.

وأوضح: على الراغب في التسجيل التقدم للتسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة في 15 الجاري حتى وإن لم تتم معادلة الشهادة الحاصل عليها، مع تدوين جميع البيانات وإدخال جميع المستندات الأخرى المطلوبة، على أن يتم إدخال صورة من الشهادة الدراسية في البند المخصص للمعادلة ثم ترفع المعادلة بمجرد استلامها حتى لا تضيع فرصة التسجيل.

واستدرك قائلا: وهناك فئة حاملي درجة البكالوريوس والدبلوم المستقيلين من القطاع الخاص في 1 سبتمبر الجاري، ويرغبون في التسجيل بنظام التوظيف المركزي، وتأخرت إجراءات إنجاز أوراقهم في المؤسسة العامة للتأمينات إلى ما بعد 15 الجاري موعد إغلاق باب التسجيل، فهؤلاء عليهم الاتصال كمحاولة للتسجيل في النظام الآلي للتوظيف المركزي أثناء فترة التسجيل للتيقن من إمكانية التسجيل من عدمها حتى تكون هذه المحاولة سندا قانونيا لهم تشفع لهم بعد نهاية فترة التسجيل بتقديم أوراقهم يدويا لديوان الخدمة المدنية.

وطمأن المصدر أنه في هذه الحالة يمكن أن ينظر الديوان في هذه الحالات بشرط صحة الأوراق والمستندات ويتم تسجيلهم بأثر رجعي.

وردا على سؤال حول تداعيات رفض بعض المواطنين قبول العمل في الجهة الحكومية التي تم الترشيح عليها أو ترفض الجهة الحكومية قبول المرشح، أجاب المصدر: يحول في الحالتين إلى قائمة المرفوضين، ويتم ترتيبه بناء على الموجودين في القائمة.