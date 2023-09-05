قال ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء، إنه تعامل مع 1495 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة ما بين 1 أبريل و 31 أغسطس الماضي بقيمة 2.2 مليار دينار (نحو 7.1 مليار دولار أمريكي).

وأوضحت المدقق المشارك بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن ولاء العوضي بالديوان في بيان صحفي أن نحو 85 في المئة من إجمالي الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة تبلغ نحو 1ر2 مليار دينار (نحو 6.8 مليار دولار).

وأضافت العوضي أن 10 في المئة من الموضوعات المعروضة كانت من الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 66 مليون دينار (نحو 213 مليون دولار) في حين كانت نسبة الجهات ذات الميزانيات المستقلة 5 في المئة وبقيمة تبلغ نحو 60 مليون دينار (نحو 194 مليون دولار).

وذكرت أن مواضيع وزارة الصحة كانت الأعلى لناحية العدد إذ بلغت 637 موضوعا بقيمة تقارب 678 مليون دينار (نحو 2.1 مليار دولار) مشيرة إلى أن الديوان أصدر رأية ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة لعدد 802 موضوع بقيمة تقارب 1.1 مليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار).

وبينت أن الديوان رد أوراق 524 موضوعا بقيمة تقارب 600 مليون دينار (نحو 1.9مليار دولار) بسبب عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بالديوان.

وبينت أن الديوان أصدر كذلك رأيه بعدم الموافقة على 42 موضوعا بقيمة نحو 408 ملايين دينار (نحو 3ر1 مليار دولار) لافتة إلى أن الوفورات المحققة بسبب الرقابة المسبقة للفترة من 1 أبريل وحتى 31 أغسطس الماضي بلغت نحو ستة ملايين دينار (نحو 19.4 مليون دولار).