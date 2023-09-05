عبدالعزيز الفضلي

عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، اجتماعات مكثفة مع مسؤولي قطاعات الوزارة ومدراء المناطق التعليمية اطلع خلالها على ماتم انجازه من استعدادات للعام الدراسي الجديد .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لت"الأنباء"، أن الوزير المانع عقد اجتماعات مطوله مع كل مسؤول على حده، مشدداً على أهمية مصارحته وعدم إخفاء أي شيء عنه .

ولفتت المصادر إلى أن الوزير أكد كذلك على أهمية متابعة جهوزية المدارس وضرورة توفير كل متطلبات عملها وعدم وجود أي معوقات، لافتةً إلى أن المسؤولين بينوا للوزير كل المشاكل والمعوقات التي تواجههم في عملهم، منوهةً الى ان الوزير دعاهم إلى العمل كأسرة واحدة.

واشارت المصادر الى المسؤوليين اكدو للوزير المانع ان الامور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يدعو للقلق حول انطلاقة العام الدراسي.