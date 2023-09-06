أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم انسحاب جناح مان سيتي جاك غريليش ومدافع ليفربول ألكسندر أرنولد من تشكيلة «الأسود الثلاثة» للمباراتين ضد أوكرانيا واسكتلندا بسبب الإصابة. وغاب غريليش عن فوز فريقه مان سيتي على فولام 5-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري، بينما أجبر أرنولد على الخروج بسبب إصابة في الفخذ بعد تألقه في فوز ليفربول على أستون فيلا 3-0 الأحد.



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «انتقل اللاعبان الى مركز تدريبات المنتخب في سانت جورج بارك الاثنين لكنهما انسحبا من تشكيلة الأسود الثلاثة بعد فحوصات تتعلق بالإصابة التي تعرضا إليها قبل المعسكر». وأوضح الاتحاد الانجليزي أن المدرب غاريث ساوثغيت لن يستدعي أي لاعب لتعويضهما بعدما وجه الدعوة إلى 26 لاعبا الخميس الماضي.