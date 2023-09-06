أعلن نادي فياريال صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم إقالة مدربه كيكي سيتيين بعد تعرضه لـ 3 هزائم في 4 مراحل. وقال نادي «الغواصة الصفراء» في بيان: «يعلن نادي فياريال أن مدرب الفريق الأول كيكي سيتيين سيترك النادي».



وأضاف: «يشيد النادي باحترافيته والتزامه الكبيرين ويشكره هو وفريقه التدريبي على تولي المسؤولية في موقف معقد الموسم الماضي»، في إشارة إلى تسلمه منصبه أكتوبر الماضي خلفا لمواطنه أوناي إيمري الذي انتقل وقتها إلى انجلترا لتدريب أستون فيلا.



وتابع البيان: «تحت قيادته قدم الفريق موسما ممتازا، حيث صعد العديد من الشباب من مركز التدريب وتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي بعد إنهائه الموسم في المركز الخامس في الدوري الإسباني».



ولم يكن سيتيين (64 عاما) يشرف على أي فريق وقت تعاقده مع فياريال وتحديدا منذ أن أقاله برشلونة في أغسطس 2020 عقب هزيمة مذلة 2-8 ضد بايرن ميونيخ الألماني في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وكان عقد سيتيين الذي أشرف سابقا على تدريب لاس بالماس وريال بيتيس، مع فياريال سينتهي في يونيو المقبل. وسيقوم مدير الكرة ميغيل أنخل تينا بمهمة المدرب مؤقتا في انتظار تعيين خليفة لسيتيين.