دعت السلطات التركية السوريين المقيمين في إسطنبول والمسجلين قيودهم في مناطق أخرى، إلى سرعة العودة إلى محافظاتهم.



ونشرت إدارة الهجرة التركية بيانا بشأن الخاضعين للحماية المؤقتة والمقيمين في إسطنبول إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها.



وقالت انه يتعين على السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والمسجلين خارج إسطنبول، العودة إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها قبل 24 الجاري.



وأوضحت أنه إذا تقدموا بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول قبل 24 سبتمبر 2023، فسيتم منح المواطنين السوريين المذكورين تصريح طريق (إذن سفر) للعودة إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها.



لكن الإدارة أكدت أنه سيسمح للخاضعين للحماية المؤقتة والذين قدموا من المحافظات المتضررة من زلزال 6 فبراير الماضي، وحصلوا على تصريح طريق من قبل، بالبقاء حتى الإعلان الثاني.