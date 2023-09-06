قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما يقرب من 7.1 ملايين شخص نزحوا داخليا في السودان، أكثر من نصفهم نزحوا حديثا نتيجة الصراع الذي بدأ في 15 أبريل الماضي.



وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد ناشدت توفير مليار دولار لمساعدتهم وسط تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات.



في غضون ذلك، استقبل مطار بورتسودان الدولي شرق السودان أول رحلة طيران مدني دولي تصل إلى السودان منذ اندلاع الحرب في البلاد.



ووصلت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى مطار بورتسودان الدولي قادمة من مطار القاهرة الدولي. وقالت سلطة الطيران المدني في السودان في بيان صحافي: «وصلت أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار بورتسودان الدولي قادمة من مطار القاهرة الدولي».



وكانت سلطة الطيران المدني في السودان أعلنت في 15 أغسطس الماضي فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالقطاع الشرقي للبلاد.



ودشنت سلطة الطيران المدني مركزا بديلا للملاحة الجوية في مدينة بورتسودان شرق البلاد.



ومنذ تفجر الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تم إغلاق المجال الجوي في البلاد بسبب تأثر نظم الملاحة الجوية بمطار الخرطوم الدولي ووقوع اشتباكات في محيطه.



وخرج مطار الخرطوم الدولي من الخدمة منذ اليوم الأول لبدء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.



واستخدمت طائرات إجلاء الديبلوماسيين والرعايا الأجانب مطارا صغيرا يتبع لقاعدة وادي سيدنا بمدينة أم درمان شمال الخرطوم، فيما استخدمت دول أخرى مطار بورتسودان الواقع بولاية البحر الأحمر على بعد نحو 870 كيلومترا إلى الشرق من الخرطوم.