قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن، إن المناقشات جارية بشأن وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة، مضيفة أنه لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بكفاءة دون تعاون جميع الدول.



وقالت سيتارامن في تصريح من مدينة مومباي العاصمة المالية لبلادها التي تستضيف قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى (G20) التي تبدأ السبت المقبل وتستمر يومين: «تطرح الهند على الطاولة أمام دول المجموعة القضايا الرئيسية المتعلقة بضرورة وضع إطار للتعامل مع القضايا المرتبطة بالأصول المشفرة».



من جهة أخرى، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف قوله إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ لم ينسقا خططهما قبل اتخاذ القرار بعدم حضور قمة العشرين التي تستضيفها نيودلهي.



من جهتها، قالت بكين إن علاقتها مع نيودلهي مستقرة، على الرغم من ان الرئيس الصيني لن يحضر القمة.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ أمس: «في الوقت الحالي، تظل العلاقات الصينية- الهندية مستقرة بشكل عام، وجرى الحفاظ على الحوارات والاتصالات على جميع المستويات».



وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق ان الرئيس شي لن يحضر قمة العشرين، دون أن تقديم أي سبب يوضح عدم مشاركته.



وأضافت: «نعتقد أن هناك مصلحة مشتركة للبلدين والشعبين، في أن تستمر العلاقات الصينية- الهندية في التحسن والتطور، واننا مستعدون للعمل مع الجانب الهندي لتعزيز تنمية أكبر في العلاقات بين البلدين».