وصل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي إلى طهران، وذلك لمباشرة مهام عمله.



وقال السفير العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران: «إن توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارتين وتمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تسهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» في بيان.



وأكد السفير العنزي أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور إستراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام، ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.