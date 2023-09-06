بيروت - ناجي شربل



يفتقد لبنان ملعبا يطابق مواصفات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لجهة أرضيته بالعشب الطبيعي ومرافقه وملاءمته أمنيا، إلى توفير الإضاءة القانونية.



وهو افتقاد أجبر ممثلا لبنان في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لموسم 2023-2024، فريقا العهد (بطل الموسم الماضي) والنجمة (الوصيف)، على التفتيش عن ملاعب «بيتية» خارج «وطن الأرز».



ففي يوم سحب القرعة الخاصة بالمسابقة التي أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور في 24 أغسطس الماضي، أعلن نادي العهد اعتماد ملعب «جذع النخلة» في البصرة أرضا له، بعد نيل موافقة الاتحاد العراقي لكرة القدم، في حين تريث نادي النجمة، منتظرا أجوبة من الإمارات العربية المتحدة وقطر.



وبعدها بأيام، رفض الاتحاد الآسيوي مقترح العهد، كون الملعب العراقي معتمد من قبل فريقين يشاركان في المسابقة. وباتت الأنظار اللبنانية متجهة إلى سلطنة عمان، لاحتضان مباريات العهد والنجمة البيتية.



ويلعب العهد (بطل المسابقة في 2019) في المجموعة الأولي التي تضم أيضا الفتوة السوري وجبل المكبر الفلسطيني والنهضة العماني، في حين يلعب النجمة في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الزوراء العراقي والرفاع البحريني والعربي الكويتي.



المفارقة أن الناديين اللبنانيين يبحثان عن ملعب «بيتي» في الخارج، في حين يسعى الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلى التمسك بالملعب البيتي ل«منتخب الأرز»، المدعو إلى خوض التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لمونديال 2026 في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، وكأس آسيا 2027 بالسعودية.



ويلعب لبنان في المجموعة التاسعة التي تضم أستراليا وفلسطين والفائز من منتخبي المالديف وبنغلاديش.



ويجتهد الاتحاد اللبناني لتفادي خسارة الملعب البيتي. ويواجه نسخة مكررة عن تصفيات الدور الرابع الآسيوي الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022، يوم نقل مبارياته المنتخب البيتية إلى مرحلة الإياب، في انتظار الانتهاء من تجهيز ملعب صيدا البلدي بعد تأهيل مرافقه.



ويتطلع الاتحاد إلى إنجاز اتفاق مع المجلس البلدي في صيدا، لفرش أرض الملعب بالعشب الطبيعي، وتأمين الإنارة وتأهيل بعض المرافق من غرف ملابس اللاعبين والحكام والغرفة الطبية وقاعة المؤتمرات الصحافية ومقصورة الشرف.



وفي لبنان حاليا ملعب متاح بأرضية عشبية هو ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس. ويضم أيضا ملعبين للتدريب بأرضية عشبية. إلا أنه يفتقر إلى الإضاءة والمرافق الخاصة باحتضان المباريات الدولية، فضلا عن بعده الجغرافي عن العاصمة بيروت.



وفي أي حال، يسعى الاتحاد اللبناني إلى حل معضلة غياب الملعب القانوني بمواصفات دولية، في ضوء تعذر إعادة ستاد مدنية كميل شمعون الرياضية إلى الخدمة، لحاجته إلى أموال طائلة لا قدرة للاتحاد على تأمينها.



والشيء عينه بالنسبة إلى ملعب بيروت البلدي المهمل، غير الصالح امنيا لإقامة المباريات الدولية، بسبب ضيق الأزقة المحيطة به. وهو شهد المباراة الدولية الأخيرة للبنان أمام الأزرق الكويتي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2007.



ولا يسقط الاتحاد خيار اللعب بعيدا من العاصمة في البقاع مثلا، مع وجود ملعب مدينة بلعلبك الرياضية الذي يحتاج إلى فرش أرضيته بالعشب الطبيعي. وكذلك ستاد عمر المختار في منطقة الخيارة، الذي احتضن مباريات دولية عدة في تسعينيات القرن الماضي. إلا أن المشكلة تكمن في تعذر اللعب هناك في فصل الشتاء بسبب تراكم الثلوج. كذلك يبدو ملعب «شكيب غانم» في بلدة القرعون بالبقاع الغربي متاحا، كون أرضيته مكسوة بعشب طبيعي، وهو ملعب محاط بمدرجات صغيرة، لكنه يفي بالغرض.