لقي مدافع منتخب بنما لكرة القدم خيلبرتو هرنانديز مصرعه بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في مدينة كولون الكاريبية، وفق ما أعلنت الشرطة.



وقالت الشرطة إن هرنانديز الذي خاض مباراتين دوليتين مع بنما في مارس من هذا العام، إحداهما ودية أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، توفي بعدما أطلق عليه النار من سيارة مارة، ما تسبب أيضا بإصابة ستة أشخاص آخرين.



وارتفعت نسبة الجريمة في كولون، الواقعة على بعد قرابة 80 كيلومترا شمال العاصمة بنما، بسبب التقاتل بين عصابات المخدرات المتنافسة بحسب الشرطة.



ولعب هرنانديز (26 عاما) مع نادي أتلتيكو إنديبندينتي البنمي.



وقالت الشرطة إنه تم اعتقال مشتبه به على صلة بإطلاق النار بعد «سلسلة من العمليات وإجراءات البحث» في كولون.