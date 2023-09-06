الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم منتخب قطر تحضيراته اليوم استعدادا لخوض مباراته الودية أمام كينيا مساء غد بستاد الجنوب المونديالي، وهو التجمع الأول للمنتخب عقب مشاركته في بطولة الكأس الذهبية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، كما سيخوض «العنابي» مباراة ودية أخرى بالدوحة أمام منتخب روسيا في 12 الجاري، وذلك ضمن تحضيراته لخوض التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بالإضافة إلى مشاركته في نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الدوحة العام المقبل.



إلى ذلك، أعلن النادي الأهلي عن فسخ تعاقده مع المدرب المونتينيغري نيبويشا بالتراضي وإسناد المهمة إلى مساعده البحريني خالد تاج، على أن يكون التشيكي إيفان مدرب فريق الشباب بالنادي مساعدا له لحين حسم ملف التدريب في الفترة المقبلة، حيث تبحث إدارة النادي عدة خيارات في هذا الجانب، وعلمت «الأنباء» أن الجزائري مجيد بوقرة من الأسماء المطروحة بقوة لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.



سانتوس ينافس الريان



من ناحية أخرى، خضع المحترف المغربي أشرف بن شرقي إلى الفحص الطبي في مستشفى سبيتار تمهيدا لإتمام إجراءات التعاقد مع الريان ليكون بديلا لمواطنه سفيان بوفال، في الوقت الذي تلقى لاعب نادي الجزيرة الإماراتي السابق بن شرقي عرضا للاحتراف في الدوري البرازيلي عبر بوابة سانتوس، والذي يسعى للتعاقد مع النجم المغربي خلال الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده بالتراضي مع إدارة نادي الجزيرة.



في الوقت الذي أصبح نادي الريان متصدر الدوري القطري هذا الموسم، في موقف لا يحسد عليه بعد إصابة لاعبه البرتغالي أندريه أمارو بكسر في الضلع الأيمن، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الشمال، والتي انتهت بفوز الريان 4-3 في الجولة الثالثة، حيث لعب المباراة هو مصاب.



ومن المقرر أن يغيب أندريه أمارو عن الملاعب لمدة 10 أيام يخضع خلالها للإشراف من قبل الجهاز الطبي بالفريق من أجل العودة إلى التدريبات في أقرب وقت ممكن، لتتوالى الضربات على الريان بإصابات اللاعبين المحترفين بعد إصابة المغربي سفيان بوفال والإسباني رودريغو مورينو.