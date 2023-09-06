

احتلت «غوغل» - التابعة لشركة «ألفابت» - الصدارة بين محركات البحث حول العالم من حيث إيرادات الإعلانات، إذ حققت أكثر من 160 مليار دولار من الإعلانات العام الماضي فقط.



واستحوذت «غوغل» على ما يقرب من 60% من إيرادات إعلانات البحث العالمية العام الماضي، وفقا لتقديرات «ستاستيا ماركت إنسايتس»، في حين استحوذت الصينية «بايدو» على ثاني أكبر حصة من حيث إيرادات إعلانات البحث، والبالغ قدرها 15%، تليها «أمازون» بـ 14%.



الجدير بالذكر أن «أمازون» تحقق المليارات من الإيرادات من الإعلانات التي تعتمد على الكلمات الرئيسية ونتائج البحث المدفوعة على منصتها الخاصة، وهو ما تم تضمينه في تعريف «ستاستيا» للإعلانات البحثية.