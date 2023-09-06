توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إلى خط الجبهة قرب باخموت في شرق أوكرانيا على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.



وأوضح بيان صادر عن الرئاسة «زار فولوديمير زيلينسكي الوحدات التي تشن هجمات في منطقة باخموت». وأفاد البيان بأن زيلينسكي «استمع إلى تقارير حول وضع العمليات» على الجبهة الشرقية.



والتقى الرئيس الأوكراني بقادة القوات في تلك المنطقة وناقش «مشكلات واحتياجات الوحدات» بما في ذلك «توفير قذائف مدفعية وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية».



في المقابل، قال الكرملين أمس إنه لا يعتقد أن قرار أوكرانيا تعيين وزير جديد للدفاع قد يغير من طبيعة الحكومة.



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أيام أنه قرر إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه واقترح أن يحل محله رستم عمروف وهو من أقلية تتار القرم وبرلماني سابق.



من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو امس إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا فاشل تماما، ولكنه ذكر أن الوضع محتدم في جزء من منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة موسكو في جنوب البلاد.



ونقلت وزارة الدفاع عن شويفو قوله: «العدو أشرك كتائب من الاحتياطي الاستراتيجي لديه والتي تدرب أفرادها على أيدي مدربين غربيين».



بدوره، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات إريك موس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في الانتهاكات بأوكرانيا.



وكتب على قناته في «تليغرام»: لم تجد لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الانتهاكات بأوكرانيا الأدلة الكافية على أن تصرفات الجيش الروسي يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية، وهذا ما قاله رئيسها إريك موس، الذي أشار إلى «عدد كبير من جرائم الحرب» التي ارتكبها مجهولون.



وتابع، إذا كان أعضاء هذه اللجنة يرون حقا العثور على جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في أوكرانيا، فعليهم أن يتوقفوا عن التصرف كالخلد الأعمى ويمسحوا أعينهم بشكل صحيح، وينظروا في الاتجاه الصحيح، نحو نظام كييف الإجرامي، على اللجنة التقييم الموضعي للكيفية التي أغرقت بها منطقة دونباس في الدم بلا رحمة لمدة 8 سنوات حتى بدأت روسيا عمليتها العسكرية.



وتابع: تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أن الإبادة الجماعية تعني «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية»، وهذا بالضبط ما يفعله نظام كييف منذ عام 2014، بغض النظر عن تغيير أسماء المتواطئين في هذه الجرائم. وأضاف: ما الأدلة الإضافية التي يحتاجها منافقو هذه اللجنة؟