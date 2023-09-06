أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف سعود الجويسر أنه تم تشكيل فرق عمل لبحث ومراجعة أسماء مستحقي الأعمال الممتازة لفئة المعلمين والعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال التابعين لمنطقتي الأحمدي والفروانية التعليمية، مشيرا إلى أنه تم بحث مدى استحقاق العاملين والمعلمين للمكافأة من عدمه وفقا للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 121/2023 الصادر في 2/8/2023، بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2022.



وقال الجويسر انه تمت مخاطبة قطاع الشؤون المالية لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية بأسرع وقت موضحا أنه تم تزويد قطاع الشؤون المالية بأسماء المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة والبالغ عددهم 37698 مستحقا، موزعين على منطقة الأحمدي التعليمية بإجمالي 21133 مستحقا، ومنطقة الفروانية التعليمية بإجمالي 16565 مستحقا، وجار العمل على استكمال بحث باقي المناطق التعليمية فور وصولها للقطاع الإداري لإرسال المستحق منهم إلى قطاع الشؤون المالية فور الانتهاء من عملية البحث.



وأضاف الجويسر أنه سيبدأ العمل بتقديم التظلمات والاستفسارات على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية فور انتهاء القطاع المالي من صرف المستحقات المالية ولمدة ستين يوما.