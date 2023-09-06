أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن القيام بجولات تفتيشية في نطاق المحافظة التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية بمحافظة الفروانية خلال شهر أغسطس للتأكد من مدى الالتزام بشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، قال مراقب عام الأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية مشعل الديحاني، إن الإحصائية أسفرت عن إغلاق 44 محلا إداريا وتحرير 546 مخالفة بعد الكشف على 765 محلا بالإضافة إلى عمل 29 أمر صلح وإزالة 722 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام.



وأشار الديحاني إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة جولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية وتنبيه أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بقوانين ولوائح البلدية حتى لا يتعرضون إلى المخالفة.