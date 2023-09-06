

خفض بنك «غولدمان ساكس» أمس، احتمالية حصول ركود في الولايات المتحدة خلال الـ 12 شهرا القادمة إلى 15% من توقعات سابقة بلغت 20%.



وكتب كبير الاقتصاديين في البنك جان هاتزيوس في مذكرة، أن استمرار التضخم الإيجابي وبيانات سوق العمل أدت إلى خفض توقعاته، بحسب ما ذكرته شبكة «CNBC» الأميركية، واطلعت عليها «العربية.نت».



وقال البنك الاستثماري إنه يتوقع إعادة تسارع الدخل الحقيقي المتاح العام المقبل على خلفية استمرار نمو الوظائف القوي وارتفاع الأجور الحقيقية، وأشار أيضا إلى أن التأثير الناجم عن تشديد السياسة النقدية سيستمر في الانخفاض قبل أن «يختفي تماما» بحلول أوائل عام 2024.



ويأتي ذلك، بينما تسارع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو، لكن تباطؤ التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بشأن السياسة هذا الشهر.



وقال البنك إنه يعتقد أن نهج رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يشير إلى أن رفع الفائدة في سبتمبر «غير مطروح على الطاولة»، وأن العقبة أمام رفع الفائدة في نوفمبر «كبيرة».



ويتوقع «غولدمــــان ساكس» تخفيضـــــات «تدريجية للغاية» للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع بدءا من الربع الثاني من عام 2024.