سخر الرئيس الأميركي جو بايدن من سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، ووصفه بأنه «مطور عقاري عظيم» لدرجة أنه «لم يبن أي شيء» بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام أميركية.



وهاجم بايدن ترامب عدة مرات دون أن يذكره بالاسم مكتفيا بالإشارة إليه بعبارات ساخرة مثل «الرجل الأخير قبلي» و«الشخص الذي كان قبلي في هذا المنصب». وحاول الترويج لنفسه على أنه ملك البنية التحتية في الولايات المتحدة، وقال خلال تجمع حاشد بمناسبة عيد العمال في معمل للصفائح المعدنية بولاية بنسلفانيا: «خمنوا ماذا! باني العقارات العظيم، وآخر رجل هنا (في المنصب) لم يقم ببناء أي شيء».



وأشار إلى أنه «في عهد سلفي، أصبح أسبوع البنية التحتية موضوعا تسويقيا»، في إشارة إلى مبادرة ترامب التي استمرت أياما والتي روجت فيها إدارته لخطط التنمية الوطنية.



في المقابل، أشاد بإنجازات إدارته وقال «في عهدي، البنية التحتية تعني عقدا من الزمن، وهذا عنوان رئيسي»، مبينا أنه «تم الالتزام بمبلغ 10 مليارات دولار لولاية بنسلفانيا حتى الآن من قانون البنية التحتية الذي أقرته الحكومة الفيدرالية لعام 2021».



واتهم بايدن الرئيس السابق بالقيام بتصدير الوظائف الأميركية إلى الصين خلال فترة ولايته، على الرغم من أن ترامب جعل معارضة النقل إلى الخارج، وفرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، أجزاء رئيسية من أجندته الاقتصادية.



وتوجه للعمال قائلا: «عندما كان الرجل الأخير هنا، كانت معاشاتكم في خطر، ونحن ساعدنا في توفير ملايين المعاشات بجهودكم». وغمز بايدن من ثراء ترامب واصفا اياه كمن يجلس في برج عاجي وقال «عندما كان الرجل الأخير هنا، كان ينظر إلى العالم من (بارك أفينيو). أما انا فأنظر الى العالم من سكرانتون في بنسلفانيا، من كليمونت فيديلاوير».



وكان بايدن يحاول أن يخطب ود اتحاد العمال الذي شكل العمود الفقري في قاعدة داعميه لنحو عقد من الزمن.



إلى ذلك، وفي إطار سباق الانتخابات الرئاسية العام المقبل، يبدو ان سن الرئيس سيكون احدى العقبات الكبيرة التي عليه اجتيازها، إذ قال غالبية الناخبين الأميركيين إن بايدن «أكبر من أن يترشح للرئاسة»، حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال».



ووجد الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس الماضي، أن 73% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن «أكبر من أن يترشح للرئاسة»، بينما قال 22% فقط إنه من الممكن أن يترشح مرة أخرى.



لكن خصمه المحتمل الذي يصغره بثلاث سنوات فقط ويبلغ من العمر 77 عاما، حصل على تقييم أكثر إيجابية عندما تم طرح نفس السؤال على المشاركين، حيث أشار 47% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن عمر ترامب يمثل مشكلة. وبحسب الصحيفة الأميركية، أحد أكبر الصعوبات التي يواجهها بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024 هو عمره. وهو يبلغ من العمر 80 عاما الآن، وسيكون عمره 86 عاما في نهاية ولايته المقبلة إذا أعيد انتخابه.



في سياق آخر، أعلن البيت الأبيض أن نتيجة اختبار كوفيد للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن جاءت إيجابية، في حين أن نتيجة اختبار الرئيس كانت سلبية.



وأفاد مكتبها بأن السيدة الأولى البالغة 72 عاما تعاني من «أعراض خفيفة فقط»، وستلازم منزلها في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير. وكانت جيل بايدن قد أصيبت بفيروس كورونا قبل عام.



وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن (80 عاما) خضع لاختبار كوفيد مساء أمس الأول وكانت نتيجته سلبية، مضيفا أنه سيواصل إجراء اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض.



وشهدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا وحالات الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج.