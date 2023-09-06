القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان الزيادة السكانية تحدّ كبير أمام الدول الأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية، وهناك فجوة بنسبة 12% بين قدرة الدولة ومواردها وأزمة النمو السكاني نتيجة تراكمات 75 عاما.



وأوضح الرئيس خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي انطلقت فعالياته أمس، بالعاصمة الإدارية، أن سكان أفريقيا يصلون إلى 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، وأن الموارد الموجودة ضخمة جدا وتستطيع المساهمة في التعامل مع الأزمة، كما أشار الرئيس إلى أن مصر تستقبل 4 مواليد كل دقيقة وأكثر من 5600 مولود يوميا وكل طفل له متطلبات أساسية للحياة ويحتاج إلى مياه وغذاء وتطعيمات ورعاية صحية.



ووجه الرئيس السيسي، خلال حديثه لوزير الصحة إلى تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية، مؤكدا أن تنظيمه سنويا في منتهى الأهمية لبحث قضية الزيادة السكانية التي تشكل تحديا كبيرا للدول الأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن موارد مصر ليست كبيرة ورغم ذلك نجحت في التعايش مع الزيادة السكانية، وهي مشكلة مزمنة بالنسبة لمصر ودول إفريقيا في ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم المطلوب من الخدمات.



وأكد الرئيس أن تأثير الزيادة السكانية ينعكس على كل خدمات الدولة لأن قلة الموارد المتاحة مقارنة بما هو مطلوب من الدولة ينعكس على جودة كل شيء، فلا يمكن الإنفاق بشكل جيد على التعليم في ظل زيادة سكانية وموارد قليلة وهناك فجوة تقدر بنسبة 12% بين قدرة الدولة ومواردها والنمو السكاني، وهذه تراكمات على مدار 75 سنة انعكست على جودة المنتج التعليمي والمنتج الصحي الذي تريد الدولة تقديمه للمواطنين.



وتابع الرئيس السيسي: «كثير من السادة الضيوف لا يعرفون أن العاصمة الإدارية جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق لمستقبل أفضل، والـ 24 مدينة الجديدة عبارة عن محاولة للخروج من النطاق الضيق للدلتا والوادي».



وقال الرئيس السيسي: تكلمنا عن البيانات وقواعد البيانات، وخلال الـ 5 سنوات الماضية استطعنا بناء قواعد بيانات حقيقة تمكننا أن نرى الدولة المصرية بشكل كامل، معلقا: «المنظومة الذكية التي تعمل بها الحكومة المصرية في مباني العاصمة بهدف مواجهة التحديات الصعبة، و«كتير من الناس بيقولو أنه صعب التغلب عليه.. بالفعل يمكن يكون صعب لكنه ليس مستحيلا».



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية: «دولة صربيا لما الوزيرة اتكلمت عن موضوع المشكلة «نقص المواليد».. قد تكون فرصة كبيرة.. تنظيم الهجرة المشروعة.. الهجرة المشروعة حل مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها.. طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول دي.. توفير موارد مالية.. النظام الصحي فرصة كبيرة.. يا جماعة تصوروا حالة الهجرة الشرعية.. لمواجهة نقص العمالة في أي دولة.. يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو بآخر لمدة محددة».