بيروت - عامر زين الدين



ترأس شيخ العقل - رئيس المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى اجتماعا لإدارة المجلس في دار الطائفة - بيروت وناقش قضايا داخلية وعامة، وأصدر بيانا رأى فيه أن «الواقع اللبناني المأزوم، يتطلب حوارا وطنيا مجديا يؤمل منه كسر الجمود الحاصل وانتخاب رئيس للجمهورية، يكون المدخل لحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتشكيل حكومة فاعلة، وينوه المجلس في هذا السياق بجميع الدعوات والمبادرات الحوارية ذات المنطلق الوطني، للبحث عن خشبة الخلاص للبلاد».



ورحب المجلس «بالزيارة المرتقبة لغبطة البطريرك الماروني الكردينال بشارة الراعي إلى منطقة الجبل الجمعة المقبل، لتكريس نهج المصالحة، وتعزيز روحية التلاقي بين المكونات الوطنية، آملا استثمارها في سبيل نهوض الجبل وخير الوطن ومستقبل أبنائه».



كما توجه «بالتحية إلى الأخوة في جبل العرب المنتفضين على واقع القهر المعاش وحرمانهم من أبسط الحقوق في العيش الكريم، مشيدا بتمسكهم بهويتهم العربية وتاريخهم في الحفاظ على تراث أجدادهم وقادتهم ووحدة وطنهم».