سجلت محافظة طرطوس المزيد من حالات التسمم التي زادت خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، ووجهت الاتهامات إلى أحد أنواع الأسماك. ونقل موقع «اثر» عن رئيس مركز السموم في مديرية صحة طرطوس د.معتز غنوم أنه تم تسجيل حالات عدة راجعت المشافي خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة التسمم بسمك «البلميدا». وبحسب غنوم، كان الأشخاص يشكون من ألم بطني، القيء، إسهال، دوار، طفح جلدي، ضيق في التنفس، وتراوحت الأعراض بين خفيفة ومتوسطة، من دون تسجيل أي حالة شديدة أو خطرة، مؤكدا انه تم تقديم العلاج اللازم لجميع المرضى.



ودعا غنوم الأهالي إلى عدم شراء أي نوع سمك من السيارات الجوالة، لعدم موثوقية مصدر السمك المبيع بأسعار زهيدة، ناهيك عن عدم إمكانية حفظه بالشروط الصحية المطلوبة للحفاظ على الصحة وعدم الإصابة بالتسمم، خاصة في ظل الأجواء الحارة، ما يزيد من احتمال التحسس بعد تناول السمك وخاصة سمك «البلميدا».



وأضاف: كما يمكن التسبب بأعراض عدم تحمل غذائي كالتهاب معدة وأمعاء، لذلك يفضل تناول السمك وطهوه مباشرة ما أمكن بعد صيده، وعدم تركه لفترة طويلة من دون طهو.



تجدر الإشارة إلى أن سمك «البلميدا»، خاصة الحجم الكبير، يسبب التحسس لبعض الأشخاص بسبب مادة بري هيستامين التي يحتويها، ولذلك يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية إزاء مادة بري هيستامين (طليعة هيستامين) الموجودة في سمك «البلميدا» أن يسلقوا السمك نصف سلقة قبل طهوه وذلك لتخفيف تأثير مادة هيستامين المسببة للتحسس.