افتتحت شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك» مركز بيانات طال انتظاره في إيرلندا، في إطار محاولتها تهدئة المخاوف في أوروبا بشأن خصوصية البيانات.



ويتهم منتقدو التطبيق الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بأنه يمنح إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي تنفيه «تيك توك».



ونفت ذلك المنصة المملوكة لشركة «بايتدانس» الشركة الصينية الأم لمنصة «تيك توك» وقالت إن جميع بيانات المستخدم مخزنة بشكل آمن في سنغافورة والولايات المتحدة.



وقالت «تيك توك» في بيان إن «مركز البيانات الأول لدينا في دبلن، إيرلندا، يعمل الآن وبدأت عملية ترحيل بيانات المستخدم الأوروبي إلى المركز».



وقالت إيلين فوكس، رئيسة الخصوصية الأوروبية في تيك توك للصحافيين إن مركزين آخرين، في النرويج وإيرلندا، سيكونان جاهزين قبل نهاية العام المقبل.



وأضافت فوكس ان جميع بيانات المستخدم الأوروبي سيتم تخزينها محليا.



وأكدت الشركة أيضا أن شركة «ان سي سي غروب» للأمن السيبراني البريطانية ستشرف على إجراءات أمن البيانات الخاصة بها.