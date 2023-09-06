على مسرح الأكاديمية الملكية الدنماركية للموسيقى في كوبنهاغن، يؤدي توربن بيترسن حركات بيديه مشابهة لتلك التي يقوم بها قائد فرقة موسيقية، ليحث كلبه «سوفوس» البالغ 8 سنوات، على النباح.



ويصدر «سوفوس» مع كلبين آخرين تلقيا تدريبات مكثفة هما «كوكي» و«سيكا»، نباحا في الوقت المناسب مع أوركسترا الحجرة الدنماركية ضمن عرض نادر مرتقب لمقطوعة «هانتينغ سيمفوني» القصيرة لليوبولد موزارت، والد فولفغانغ أماديوس موزارت.



ونادرا ما تعزف هذه المقطوعة في ظل وجود كلاب على خشبة المسرح، لأن الفرق الموسيقية عادة ما تفضل الاستعانة بنباح مسجل.



وكانت الكلاب الثلاثة اختيرت نتيجة اختبار أجري الربيع الفائت لمهاراتها في النباح، وخضعت لتدريبات مع أصحابها الذين لم يبخلوا عليها بأي طعام تحبه، كي تنبح بالتزامن مع الإيقاعات التي تعزفها الفرقة الموسيقية.



ويقول رئيس الأوركسترا أندرياس فيتو، لوكالة فرانس برس خلال جلسة تدريبية للعرض المرتقب الأحد المقبل «إن المقطوعة الموسيقية تتضمن ثلاثة أقسام، وفي القسم الأخير نسمع أصوات ملاحقة ثم طلقات نارية ثم تبدأ الكلاب بالنباح».



ولم تبد الأوركسترا الدنماركية أي تردد فيما خص استخدام الكلاب على المسرح.



وخلال الجلسة التدريبية، تستمع الكلاب إلى الجزء الأول من المقطوعة وهي موجودة في الجزء الخلفي من المسرح قبل أن ينقلها أصحابها إلى المقدمة.