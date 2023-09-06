قالت بريسيلا بوليو، الزوجة السابقة لنجم الروك الأميركي الراحل إلفيس بريسلي، إن الأخير كان حب حياتها رغم انفصالهما في النهاية، وذلك قبل عرض فيلم عن علاقتهما المضطربة في مهرجان البندقية السينمائي.



يستند فيلم «بريسيلا»، الذي أخرجته صوفيا كوبولا، إلى السيرة الذاتية التي أصدرتها بريسيلا في 1985 بعنوان «إلفيس وأنا» وتحدثت فيها عن حياتها المتقلبة مع واحد من أشهر الشخصيات في القرن العشرين.



وقالت بريسيلا للصحافيين في مدينة البندقية قبل العرض الأول للفيلم عالميا «لا أقول إنني لم أحبه. كان حب حياتي، لكن أسلوب حياته كان صعبا للغاية بالنسبة لي».



التقت بريسيلا بإلفيس في 1959 عندما كان عمرها 14 عاما فقط وكان إلفيس يشعر بالحنين الشديد إلى وطنه حينها إذ كان ضمن عناصر الجيش الأميركي في ألمانيا الغربية.



وعاد إلفيس إلى الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة، لكن الاثنين بقيا على اتصال، وفي 1963 دعاها للحضور إلى ممفيس، حيث أنهت دراستها.



وتزوج الاثنان في 1967 وأنجبا طفلة في العام التالي قبل أن ينفصلا في 1973، أي قبل أربع سنوات من وفاة إلفيس بسبب قصور في القلب عن عمر ناهز 42 عاما.