أبدت النجمة العالمية جينا أورتيغا شكواها من وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، معتبرة أن الانتقادات المستمرة التي توجهها هذه المنصات تسبب لها «ضررا نفسيا».



وقالت أورتيغا، في مقابلة جديدة، «أعاني من ضرر نفسي بسبب الانتقادات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي».



وسبق أن تحدثت أورتيغا مؤخرا عن تجاربها في التمثيل، وقالت إن أسوأ تجربة لها كانت مع الصراخ، وأوضحت بالقول «لقد مررت بتجارب مروعة حقا مع الصراخ وأشياء من هذا القبيل. في المرة الأولى التي اضطررت فيها إلى الصراخ للذهاب من أجل إجراء اختبار، كانت المسافة بالسيارة تستغرق ثلاث ساعات، لذا كانت أمي تقول: هل تريدين التدرب؟ وقلت لها: لا. وذهبت إلى التجربة، وفشلت. تصدع صوتي. كنت محبطة للغاية، لأنها كانت تضحي بالكثير من أجل أن أكون هناك. شعرت بالفزع».