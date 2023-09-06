وجّه النائب حمد العليان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ونص السؤال على ما يلي:



نظرا لأهمية شغل الوظائف القيادية، باعتبارها على رأس الوظائف المعاونة للحكومة في تنفيذ برنامج عملها، فضلا عن مسؤولية شاغل الوظيفة القيادية في تسيير ومتابعة ورقابة سير العمل داخل الوزارات والأجـهـــزة الحكومـيـــة والمؤسسات والهيئات العامة واستنادا إلى التوصية التي أحالها مجلس الأمة إلى الحكومة بعد الموافقة عليها في جلسته المنعقدة في 27 يوليو 2023، وطالب فيها مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والعدالة، وفي ظل تقارير إعلامية تشير إلى شغر نحو (150) منصبا قياديا في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 - عدد وأسماء والسير الذاتية للقياديين (من يصدر في تعيينهم مرسوم) الذين جددت مراسيم تعيينهم في أي من الجهات الحكومية، منذ تولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيسا للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر في 24 يوليو 2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2 - عدد وأسماء والسير الذاتية للقياديين (من يصدر في تعيينهم مرسوم) الذين لم تجدد مراسيم تعيينهم في أي من الجهات الحكومية، منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد منصبه رئيسا للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر في 24 يوليو 2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3 - ما الخطوات والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تجاوبا مع توصية مجلس الأمة المشار إليها والتي أقرها في 27 يوليو 2023 والمذكورة أعلاه؟